https://sputniknews.com.tr/20230707/tbmm-komisyonlari-meclis-tatili-sirasinda-calisabilecek-1073265296.html

TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek

TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T06:42+0300

2023-07-07T06:42+0300

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politika

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meclis

meclis araştırma komisyonu

meclis komisyonu

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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi.Karar, Genel Kurul’un 05.07.2023 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.

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resmi gazete, meclis, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu