https://sputniknews.com.tr/20230707/tbmm-komisyonlari-meclis-tatili-sirasinda-calisabilecek-1073265296.html
TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek
TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T06:42+0300
2023-07-07T06:42+0300
2023-07-07T06:42+0300
politika
resmi gazete
meclis
meclis araştırma komisyonu
meclis komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071791902_6:0:840:469_1920x0_80_0_0_4bff801547defd20ca91920a2a23c571.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi.Karar, Genel Kurul’un 05.07.2023 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071791902_111:0:736:469_1920x0_80_0_0_1a58194d6658617bc0adca2e4d57190b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, meclis, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu
resmi gazete, meclis, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu
TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi.
Karar, Genel Kurul’un 05.07.2023 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.