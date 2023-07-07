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TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek
TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T06:42+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi.Karar, Genel Kurul’un 05.07.2023 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.
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resmi gazete, meclis, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu
resmi gazete, meclis, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu

TBMM komisyonları Meclis tatili sırasında çalışabilecek

06:42 07.07.2023
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarının meclis tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; İçişleri Komisyonunun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede çalışabilmesine karar verildi.
Karar, Genel Kurul’un 05.07.2023 tarihli 11’inci birleşmesinde alındı.
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