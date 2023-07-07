https://sputniknews.com.tr/20230707/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-chp-senin-babanin-ciftligi-degil-1073276821.html

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP senin babanın çiftliği değil

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP senin babanın çiftliği değil

Tanju Özcan, CHP’de değişim için başlattığı yürüyüşte kendilerinin CHP Genel Merkezi'ne alınmayacaklarını öğrendiğini belirterek, Genel Başkan Kemal... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T14:03+0300

2023-07-07T14:03+0300

2023-07-07T14:40+0300

tanju özcan

chp

politika

kemal kılıçdaroğlu

yürüyüş

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'ye (CHP) yönelik başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 5. gününde yürüyüşüne devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ankara il sınırına ulaşan Özcan, sabahın erken saatlerinde tekrar başladığı yürüyüşte Kızılcahamam ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Akyarma mevkiinde mola verdi. Özcan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde Ankara il sınırı içerisine doğru yaklaşık 9 kilometre yürüdüklerini ifade eden Özcan, “Öğle molasını burada verdik. Çünkü bugün cuma ve cuma namazını buradaki köyde kılacağız. Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yoldan geçen araçların da kornalarla el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara’ya ulaşacağız” diye konuştu.‘Ne hakla bizi CHP Genel Merkezi'ne sokmayacaksın?’Başlattıkları ‘Değişim ve Adalet Yürüyüşü’ ile olumlu tepkiler almalarını beklerken CHP Genel Merkezi'ne alınmayacakları bilgisini aldıklarını söyleyen Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları kaydetti:‘Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor’Yürüyüş çerçevesinde uygun bir kurultay takvimini birkaç gün içerisinde açıklanmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Özcan, “Verdiğimiz değişim çağrısına bir reaksiyon beklerken aldığımız yanıt ‘CHP’nin kapılarını yürüyüşçülere kapatın’ oldu. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor” açıklamasında bulundu.‘Büyükşehirlerden ve milletvekillerinden de hareket bekliyorum’Bazı ilçe ve belediye başkanlarının da 12 Temmuz’da CHP Genel Merkezi önünde olacaklarını, bazılarının da bir gün öncesinde yürüyüşe katılacaklarını sözlerine ekleyen Özcan, “Fakat ben büyükşehirlerimizden, milletvekillerimizden hareket bekliyorum. 30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak diye 3 gündür fırtınalar kopuyor ama ses yok. Ne oldu sindirildiler mi? CHP'li bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. CHP’de değişimden yanayız diyorsanız CHP’nin ilçe ve il başkanlarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını arayın ‘Talebimiz değişimden yana, sizi de biz seçtik, bizi temsil ediyorsun lütfen bu yürüyüşe, bu değişim çağırılarına cevap ver’ demesini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişilik grubun 12 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230706/inceden-tanju-ozcan-yorumu-partide-demokrasi-olmadan-turkiyeye-demokrasi-istemek-inandirici-olmaz-1073244427.html

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tanju özcan, chp, kemal kılıçdaroğlu, yürüyüş