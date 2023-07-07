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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP senin babanın çiftliği değil
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP senin babanın çiftliği değil
Tanju Özcan, CHP’de değişim için başlattığı yürüyüşte kendilerinin CHP Genel Merkezi'ne alınmayacaklarını öğrendiğini belirterek, Genel Başkan Kemal... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T14:03+0300
2023-07-07T14:40+0300
tanju özcan
chp
politika
kemal kılıçdaroğlu
yürüyüş
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'ye (CHP) yönelik başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 5. gününde yürüyüşüne devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ankara il sınırına ulaşan Özcan, sabahın erken saatlerinde tekrar başladığı yürüyüşte Kızılcahamam ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Akyarma mevkiinde mola verdi. Özcan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde Ankara il sınırı içerisine doğru yaklaşık 9 kilometre yürüdüklerini ifade eden Özcan, “Öğle molasını burada verdik. Çünkü bugün cuma ve cuma namazını buradaki köyde kılacağız. Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yoldan geçen araçların da kornalarla el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara’ya ulaşacağız” diye konuştu.‘Ne hakla bizi CHP Genel Merkezi'ne sokmayacaksın?’Başlattıkları ‘Değişim ve Adalet Yürüyüşü’ ile olumlu tepkiler almalarını beklerken CHP Genel Merkezi'ne alınmayacakları bilgisini aldıklarını söyleyen Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları kaydetti:‘Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor’Yürüyüş çerçevesinde uygun bir kurultay takvimini birkaç gün içerisinde açıklanmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Özcan, “Verdiğimiz değişim çağrısına bir reaksiyon beklerken aldığımız yanıt ‘CHP’nin kapılarını yürüyüşçülere kapatın’ oldu. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor” açıklamasında bulundu.‘Büyükşehirlerden ve milletvekillerinden de hareket bekliyorum’Bazı ilçe ve belediye başkanlarının da 12 Temmuz’da CHP Genel Merkezi önünde olacaklarını, bazılarının da bir gün öncesinde yürüyüşe katılacaklarını sözlerine ekleyen Özcan, “Fakat ben büyükşehirlerimizden, milletvekillerimizden hareket bekliyorum. 30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak diye 3 gündür fırtınalar kopuyor ama ses yok. Ne oldu sindirildiler mi? CHP'li bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. CHP’de değişimden yanayız diyorsanız CHP’nin ilçe ve il başkanlarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını arayın ‘Talebimiz değişimden yana, sizi de biz seçtik, bizi temsil ediyorsun lütfen bu yürüyüşe, bu değişim çağırılarına cevap ver’ demesini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişilik grubun 12 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/inceden-tanju-ozcan-yorumu-partide-demokrasi-olmadan-turkiyeye-demokrasi-istemek-inandirici-olmaz-1073244427.html
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tanju özcan, chp, kemal kılıçdaroğlu, yürüyüş
tanju özcan, chp, kemal kılıçdaroğlu, yürüyüş

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP senin babanın çiftliği değil

14:03 07.07.2023 (güncellendi: 14:40 07.07.2023)
© İHATanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA
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Tanju Özcan, CHP’de değişim için başlattığı yürüyüşte kendilerinin CHP Genel Merkezi'ne alınmayacaklarını öğrendiğini belirterek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Özcan, “Ben Atatürk’ün evine gidiyorum. Sen bizi ne hakla sokmayacaksın, orası senin babanın çiftliği mi?” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'ye (CHP) yönelik başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 5. gününde yürüyüşüne devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Ankara il sınırına ulaşan Özcan, sabahın erken saatlerinde tekrar başladığı yürüyüşte Kızılcahamam ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Akyarma mevkiinde mola verdi. Özcan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sabah saatlerinde Ankara il sınırı içerisine doğru yaklaşık 9 kilometre yürüdüklerini ifade eden Özcan, “Öğle molasını burada verdik. Çünkü bugün cuma ve cuma namazını buradaki köyde kılacağız. Gayet güzel, herkes mutlu. Şarkılar söyleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yoldan geçen araçların da kornalarla el sallayarak destek vermesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah trafikle ilgili bir sıkıntı olmadan güzelce Ankara’ya ulaşacağız” diye konuştu.

‘Ne hakla bizi CHP Genel Merkezi'ne sokmayacaksın?’

Başlattıkları ‘Değişim ve Adalet Yürüyüşü’ ile olumlu tepkiler almalarını beklerken CHP Genel Merkezi'ne alınmayacakları bilgisini aldıklarını söyleyen Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları kaydetti:
“Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun. Ben senin evine gelmiyorum. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk’ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP’li olacak. Sen bizi ne hakla sokmayacaksın, orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyor. Nasıl seni TÜİK içeriye sokmadığı zaman hepimiz telin etmiştik TÜİK’i, aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı sokmadığı zaman telin etmiştik. Tek adam rejimi yok diyorlar CHP’de, al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler ve herhalde Çankaya Belediyesi’nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da Genel Merkezin önüne yığacaklar ve bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışacaklar. Buna inat herkesi tekrardan davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz ve CHP’de kapıları mecburen açacak. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı neden kapatıyorsun. Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış, öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş.”

‘Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor’

Yürüyüş çerçevesinde uygun bir kurultay takvimini birkaç gün içerisinde açıklanmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Özcan, “Verdiğimiz değişim çağrısına bir reaksiyon beklerken aldığımız yanıt ‘CHP’nin kapılarını yürüyüşçülere kapatın’ oldu. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor” açıklamasında bulundu.

‘Büyükşehirlerden ve milletvekillerinden de hareket bekliyorum’

Bazı ilçe ve belediye başkanlarının da 12 Temmuz’da CHP Genel Merkezi önünde olacaklarını, bazılarının da bir gün öncesinde yürüyüşe katılacaklarını sözlerine ekleyen Özcan, “Fakat ben büyükşehirlerimizden, milletvekillerimizden hareket bekliyorum. 30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak diye 3 gündür fırtınalar kopuyor ama ses yok. Ne oldu sindirildiler mi? CHP'li bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. CHP’de değişimden yanayız diyorsanız CHP’nin ilçe ve il başkanlarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını arayın ‘Talebimiz değişimden yana, sizi de biz seçtik, bizi temsil ediyorsun lütfen bu yürüyüşe, bu değişim çağırılarına cevap ver’ demesini bekliyorum” ifadelerine yer verdi.
Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişilik grubun 12 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde olması bekleniyor.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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