https://sputniknews.com.tr/20230706/inceden-tanju-ozcan-yorumu-partide-demokrasi-olmadan-turkiyeye-demokrasi-istemek-inandirici-olmaz-1073244427.html

İnce'den Tanju Özcan yorumu: Partide demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz

İnce'den Tanju Özcan yorumu: Partide demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz

Muharrem İnce, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başlattığı değişim yürüyüşüne ilişkin, "Demokratik bir hak. Tanju Bey de bunu yapıyor. Partide demokrasi... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T15:05+0300

2023-07-06T15:05+0300

2023-07-06T15:23+0300

politika

tanju özcan

muharrem ince

yürüyüş

kahramanmaraş

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.İnce, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Pazarcık ilçesinde Türk Obası'ndaki depremzedelerle bir araya geldi.Muharrem İnce, burada gazetecilere, çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerin, hava şartlarından olumsuz etkilendiklerini belirterek, devlet ve hayırseverlerden bölgeye yoğunlaşmasını ve klima desteğinde bunmasını istedi.'Tanju Bey de bunu yapıyor'Bir gazetecinin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşüne yönelik sorusunu yanıtlayan İnce, yapılan eylemin demokratik bir hak olduğuna işaret ederek, "Tanju Bey de bunu yapıyor. Türkiye'ye demokrasi istemek yetmez, Türkiye'ye demokrasi getirecekseniz partinize de demokrasi getireceksiniz. Partide demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz" diye konuştu.İnce, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Sakarya Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.Altınşehir Kuyumculuk Sitesi'ne geçerek incelemelerde bulunan ve site yönetiminden bilgi alan İnce, daha sonra Trabzon Bulvarı ve Tarihi Maraş Çarşısı'nda esnafla görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230706/1073226117.html

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