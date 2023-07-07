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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/rusyada-savcilik-takibinde-olan-mars-sirketi-ukraynaya-en-az-25-milyon-dolar-yardimda-bulundu-1073296252.html
Rusya'da savcılık takibinde olan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon dolar yardımda bulundu
Rusya'da savcılık takibinde olan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon dolar yardımda bulundu
Dünyanın önde gelen tüketim malları üreticilerinden biri olan ve Rusya’da savcılık tarafından takibe alınan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon 500 bin... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:04+0300
2023-07-07T23:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yardım
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Şirketten yapılan açıklamada, paranın insani amaçlara yönlendirildiği ifade edilirken Rusya Başsavcılığı, bu parayla Ukrayna ordusunun finanse edilmiş olabileceğini açıkladı.Mars’ın küresel resmi internet sitesinde, Ukrayna’ya yapılan yardımla ilgili 3 haber yer alıyor. 1 Mart 2022 tarihli ilk haberde, dönemin Mars CEO’su Grant Reid, Ukrayna’da yaşananlardan dolayı şokta olduklarını ve insani krizin çözümü için 2 milyon dolar ayırdıklarını dile getiriyor.30 Mart 2022 tarihli ikinci habere göre şirket 10 milyon dolar yardımda bulunduğunu duyurdu. Mayıs 2023’de de 13 milyon 500 bin dolarlık yardım daha açıklandı.Para ve ürünlerin, Uluslararası Kızılhaç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer insani yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.Daha önce Rusya Başsavcılığı, Mars şirketinin Moskova Bölgesi’ndeki işletmeye yönelik, Ukrayna ordusuna yardım gerekçesiyle denetim başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html
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rusya, ukrayna, yardım
rusya, ukrayna, yardım

Rusya'da savcılık takibinde olan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon dolar yardımda bulundu

23:04 07.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Dünyanın önde gelen tüketim malları üreticilerinden biri olan ve Rusya’da savcılık tarafından takibe alınan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon 500 bin dolar hibe yaptığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, paranın insani amaçlara yönlendirildiği ifade edilirken Rusya Başsavcılığı, bu parayla Ukrayna ordusunun finanse edilmiş olabileceğini açıkladı.
Mars’ın küresel resmi internet sitesinde, Ukrayna’ya yapılan yardımla ilgili 3 haber yer alıyor. 1 Mart 2022 tarihli ilk haberde, dönemin Mars CEO’su Grant Reid, Ukrayna’da yaşananlardan dolayı şokta olduklarını ve insani krizin çözümü için 2 milyon dolar ayırdıklarını dile getiriyor.
30 Mart 2022 tarihli ikinci habere göre şirket 10 milyon dolar yardımda bulunduğunu duyurdu. Mayıs 2023’de de 13 milyon 500 bin dolarlık yardım daha açıklandı.
Para ve ürünlerin, Uluslararası Kızılhaç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer insani yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.
Daha önce Rusya Başsavcılığı, Mars şirketinin Moskova Bölgesi’ndeki işletmeye yönelik, Ukrayna ordusuna yardım gerekçesiyle denetim başlatmıştı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
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