https://sputniknews.com.tr/20230707/rusyada-savcilik-takibinde-olan-mars-sirketi-ukraynaya-en-az-25-milyon-dolar-yardimda-bulundu-1073296252.html
Rusya'da savcılık takibinde olan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon dolar yardımda bulundu
Rusya'da savcılık takibinde olan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon dolar yardımda bulundu
Dünyanın önde gelen tüketim malları üreticilerinden biri olan ve Rusya’da savcılık tarafından takibe alınan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon 500 bin... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:04+0300
2023-07-07T23:04+0300
2023-07-07T23:04+0300
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Şirketten yapılan açıklamada, paranın insani amaçlara yönlendirildiği ifade edilirken Rusya Başsavcılığı, bu parayla Ukrayna ordusunun finanse edilmiş olabileceğini açıkladı.Mars’ın küresel resmi internet sitesinde, Ukrayna’ya yapılan yardımla ilgili 3 haber yer alıyor. 1 Mart 2022 tarihli ilk haberde, dönemin Mars CEO’su Grant Reid, Ukrayna’da yaşananlardan dolayı şokta olduklarını ve insani krizin çözümü için 2 milyon dolar ayırdıklarını dile getiriyor.30 Mart 2022 tarihli ikinci habere göre şirket 10 milyon dolar yardımda bulunduğunu duyurdu. Mayıs 2023’de de 13 milyon 500 bin dolarlık yardım daha açıklandı.Para ve ürünlerin, Uluslararası Kızılhaç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer insani yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.Daha önce Rusya Başsavcılığı, Mars şirketinin Moskova Bölgesi’ndeki işletmeye yönelik, Ukrayna ordusuna yardım gerekçesiyle denetim başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/pentagon-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketini-duyurdu-1073295339.html
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Rusya'da savcılık takibinde olan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon dolar yardımda bulundu
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Dünyanın önde gelen tüketim malları üreticilerinden biri olan ve Rusya’da savcılık tarafından takibe alınan Mars şirketi, Ukrayna’ya en az 25 milyon 500 bin dolar hibe yaptığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, paranın insani amaçlara yönlendirildiği ifade edilirken Rusya Başsavcılığı, bu parayla Ukrayna ordusunun finanse edilmiş olabileceğini açıkladı.
Mars’ın küresel resmi internet sitesinde, Ukrayna’ya yapılan yardımla ilgili 3 haber yer alıyor. 1 Mart 2022 tarihli ilk haberde, dönemin Mars CEO’su Grant Reid, Ukrayna’da yaşananlardan dolayı şokta olduklarını ve insani krizin çözümü için 2 milyon dolar ayırdıklarını dile getiriyor.
30 Mart 2022 tarihli ikinci habere göre şirket 10 milyon dolar yardımda bulunduğunu duyurdu. Mayıs 2023’de de 13 milyon 500 bin dolarlık yardım daha açıklandı.
Para ve ürünlerin, Uluslararası Kızılhaç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer insani yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.
Daha önce Rusya Başsavcılığı, Mars şirketinin Moskova Bölgesi’ndeki işletmeye yönelik, Ukrayna ordusuna yardım gerekçesiyle denetim başlatmıştı.