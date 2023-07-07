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Rus askerleri öldürme çağrısında bulunan Finlandiyalı politikacı cumhurbaşkanı olmak istiyor
Rus askerleri öldürme çağrısında bulunan Finlandiyalı politikacı cumhurbaşkanı olmak istiyor
Daha önce Rus askerleri öldürme çağrısıyla gündeme gelen Finlandiya Parlamentosu Başkanı ve Gerçek Finler partisinin eski lideri Jussi Halla-aho, cumhurbaşkanı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T21:48+0300
2023-07-07T21:48+0300
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finlandiya
nato
ukrayna
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Jussi Halla-aho, “Gerçek Finler gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri için beni aday göstermek istiyorlarsa, buna hazırım” açıklamasında bulundu.Siyasette geniş bilgiye sahip olduğunu söyleyen Halla-aho, ülke liderinin rolü ve işlevi ile politikasında dayanması gereken değerlere ilişkin vizyonunu anlattı.Yapılan anket, Parlamento Başkanı’nın cumhurbaşkanlığı yarışında favori olmadığını ortaya koydu.Gerçek Finler partisi, ağustos ayında yapılacak kurultayda cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.Finlandiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 28 Ocak, ikinci tur da 11 Şubat 2024’te yapılacak.Daha önce Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve milletvekili Hjallis Harkimo da cumhurbaşkanı adaylıklarını açıklamışlardı.Jussi Halla-aho, geçen ocak ayında, Ukrayna ordusu için topçu mühimmat siparişine katılarak, “Rus askerleri öldürmeye yardımcı olan her şey doğru ve gerekli” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-disisleri-finlandiyanin-st-petersburg-baskonsoloslugunu-kapatiyor--1073246418.html
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rusya, finlandiya, nato, ukrayna, cumhurbaşkanı adayı
rusya, finlandiya, nato, ukrayna, cumhurbaşkanı adayı

Rus askerleri öldürme çağrısında bulunan Finlandiyalı politikacı cumhurbaşkanı olmak istiyor

21:48 07.07.2023
© Flickr / Seppo VuolteenahoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Flickr / Seppo Vuolteenaho
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Daha önce Rus askerleri öldürme çağrısıyla gündeme gelen Finlandiya Parlamentosu Başkanı ve Gerçek Finler partisinin eski lideri Jussi Halla-aho, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğunu açıkladı.
Jussi Halla-aho, “Gerçek Finler gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri için beni aday göstermek istiyorlarsa, buna hazırım” açıklamasında bulundu.
Siyasette geniş bilgiye sahip olduğunu söyleyen Halla-aho, ülke liderinin rolü ve işlevi ile politikasında dayanması gereken değerlere ilişkin vizyonunu anlattı.
Yapılan anket, Parlamento Başkanı’nın cumhurbaşkanlığı yarışında favori olmadığını ortaya koydu.
Gerçek Finler partisi, ağustos ayında yapılacak kurultayda cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.
Finlandiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 28 Ocak, ikinci tur da 11 Şubat 2024’te yapılacak.
Daha önce Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve milletvekili Hjallis Harkimo da cumhurbaşkanı adaylıklarını açıklamışlardı.
Jussi Halla-aho, geçen ocak ayında, Ukrayna ordusu için topçu mühimmat siparişine katılarak, “Rus askerleri öldürmeye yardımcı olan her şey doğru ve gerekli” demişti.
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