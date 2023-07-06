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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-disisleri-finlandiyanin-st-petersburg-baskonsoloslugunu-kapatiyor--1073246418.html
Rusya Dışişleri, Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor
Rusya Dışişleri, Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiyalı 9 diplomatı ‘istenmeyen insan’ ilan etti ve Finlandiya’nın St. Petersburg’daki konsolosluğu faaliyetlerini sürdürmesine... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:38+0300
2023-07-06T15:40+0300
ukrayna krizi
rusya
finlandiya
st. petersburg
diplomat
istenmeyen kişi
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Rusya Dışişleri, Helsinki’nin haziran ayında 9 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak, Rusya’daki 9 Fin diplomatı ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Finlandiya’nın St. Petersburg kentindeki Başkonsolosluğu’nun çalışma iznini de geri çekti. Bu kararla beraber Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu tamamıyla kapatılmış olacak. Rusya Dışişleri’nin söz konusu kararları ayrıca, Finlandiya hükümetinin geçen hafta Rusya vatandaşlarının ülkeye girme prosedürlerini katılaştırmasını izliyor.
rusya
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rusya, finlandiya, st. petersburg, diplomat, istenmeyen kişi
rusya, finlandiya, st. petersburg, diplomat, istenmeyen kişi

Rusya Dışişleri, Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor

15:38 06.07.2023 (güncellendi: 15:40 06.07.2023)
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiyalı 9 diplomatı ‘istenmeyen insan’ ilan etti ve Finlandiya’nın St. Petersburg’daki konsolosluğu faaliyetlerini sürdürmesine verilen izni geri çekti. Bu, ülkenin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun kapanacağı anlamına geliyor.
Rusya Dışişleri, Helsinki’nin haziran ayında 9 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak, Rusya’daki 9 Fin diplomatı ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Finlandiya’nın St. Petersburg kentindeki Başkonsolosluğu’nun çalışma iznini de geri çekti. Bu kararla beraber Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu tamamıyla kapatılmış olacak.
Rusya Dışişleri’nin söz konusu kararları ayrıca, Finlandiya hükümetinin geçen hafta Rusya vatandaşlarının ülkeye girme prosedürlerini katılaştırmasını izliyor.
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