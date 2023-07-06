https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-disisleri-finlandiyanin-st-petersburg-baskonsoloslugunu-kapatiyor--1073246418.html

Rusya Dışişleri, Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor

Rusya Dışişleri, Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiyalı 9 diplomatı ‘istenmeyen insan’ ilan etti ve Finlandiya’nın St. Petersburg’daki konsolosluğu faaliyetlerini sürdürmesine... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T15:38+0300

2023-07-06T15:38+0300

2023-07-06T15:40+0300

ukrayna krizi

rusya

finlandiya

st. petersburg

diplomat

istenmeyen kişi

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Rusya Dışişleri, Helsinki’nin haziran ayında 9 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak, Rusya’daki 9 Fin diplomatı ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Finlandiya’nın St. Petersburg kentindeki Başkonsolosluğu’nun çalışma iznini de geri çekti. Bu kararla beraber Finlandiya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu tamamıyla kapatılmış olacak. Rusya Dışişleri’nin söz konusu kararları ayrıca, Finlandiya hükümetinin geçen hafta Rusya vatandaşlarının ülkeye girme prosedürlerini katılaştırmasını izliyor.

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rusya, finlandiya, st. petersburg, diplomat, istenmeyen kişi