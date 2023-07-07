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NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu
NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, üç takımlı takasla San Antonio Spurs'e transfer oldu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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cedi osman
san antonio spurs
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NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Cavaliers, Spurs ve Miami Heat'in dahil olduğu üç takımlı takas gerçekleştirildi.Söz konusu takasla 2026 ikinci tur draft hakkı elde eden Heat, Max Strus'ı Cavaliers'a gönderdi. Spurs ise Cavaliers'tan Cedi Osman, Lamar Stevens ve 2030 ikinci tur draft hakkını aldı.Minnesota Timberwolves tarafından 2015 ikinci tur draftında 31. sıradan seçilen Cedi Osman, 2017'de Cavaliers'a imza attı. Cavaliers'ta 6 yıl forma giyen 28 yaşındaki milli basketbolcu, normal sezonlarda çıktığı 404 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.
https://sputniknews.com.tr/20220208/cedi-osman-lebron-jamesin-rekoruna-ortak-oldu-1053596782.html
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cedi osman, san antonio spurs, cavaliers
cedi osman, san antonio spurs, cavaliers

NBA'de Cedi Osman, üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu

13:53 07.07.2023
© AFP 2023 / RONALD MARTINEZCedi Osman
Cedi Osman - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / RONALD MARTINEZ
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, üç takımlı takasla San Antonio Spurs'e transfer oldu.
NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Cavaliers, Spurs ve Miami Heat'in dahil olduğu üç takımlı takas gerçekleştirildi.
Söz konusu takasla 2026 ikinci tur draft hakkı elde eden Heat, Max Strus'ı Cavaliers'a gönderdi. Spurs ise Cavaliers'tan Cedi Osman, Lamar Stevens ve 2030 ikinci tur draft hakkını aldı.
Minnesota Timberwolves tarafından 2015 ikinci tur draftında 31. sıradan seçilen Cedi Osman, 2017'de Cavaliers'a imza attı. Cavaliers'ta 6 yıl forma giyen 28 yaşındaki milli basketbolcu, normal sezonlarda çıktığı 404 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.
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