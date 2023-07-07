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https://sputniknews.com.tr/20230707/kolombiyada-eski-farc-liderlerinden-ivan-marquezin-oldugu-iddia-edildi-1073264517.html
Kolombiya'da eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in öldüğü iddia edildi
Kolombiya'da eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in öldüğü iddia edildi
Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in, Venezüella'da öldüğü öne sürüldü. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T04:52+0300
2023-07-07T04:52+0300
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farc
ivan marquez
kolombiya
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Temmuz 2022'de Venezüella'da çatışmada ağır yaralanan ve gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez, hayatını kaybetti.Devlet ile yürütülen barış müzakerelerinde masadan kalkan ve yeniden silahlanma çağrısında bulunan Marquez, halihazırda 'Segunda Marquetalia' silahlı grubunun lideri olarak kabul ediliyordu.Uzun süredir Venezüella-Kolombiya sınırında faaliyet gösteren Marquez ve silahlı grubunun, binden fazla üyesinin olduğu tahmin ediliyor.Hükümetten konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklamanın yapılmadığı bildirildi.Temsilciler Meclisi Üyesi Catherina Miranda, Twitter'daki paylaşımında, Marquez'in öldüğünü belirterek, "Barış sürecine ihanet etmeseydi bu trajik sonu görmeyecekti" ifadesini kullandı.Demokratik Merkez Parti'nin eski Senatör üyesi Carlos Felipe Mejia da sosyal medya hesabından Marquez'in ölüm haberini kutladı.Marquez'in, uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü sağlamak amacıyla uzun süredir Kolombiya-Venezüella sınırında diğer silahlı gruplarla mücadele ettiği biliniyor.Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Marquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezüella'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürülmüştü.FARC'ın diğer sembol isimleri de Venezüella'da öldürülmüştüFARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.Aynı şekilde FARC'ın önemli komutanlarından Gentil Duarte'nin de 25 Mayıs 2022'de Venezüella'da çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.Marquez kimdir?Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 68 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/kolombiyada-ateskes-oncesi-hukumet-ile-elnden-karsilikli-saldirilari-durdurma-aciklamasi-1073202015.html
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Kolombiya'da eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in öldüğü iddia edildi

04:52 07.07.2023
© AFP 2023Ivan Marquez
Ivan Marquez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023
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Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden Ivan Marquez'in, Venezüella'da öldüğü öne sürüldü.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Temmuz 2022'de Venezüella'da çatışmada ağır yaralanan ve gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez, hayatını kaybetti.
Devlet ile yürütülen barış müzakerelerinde masadan kalkan ve yeniden silahlanma çağrısında bulunan Marquez, halihazırda 'Segunda Marquetalia' silahlı grubunun lideri olarak kabul ediliyordu.
Uzun süredir Venezüella-Kolombiya sınırında faaliyet gösteren Marquez ve silahlı grubunun, binden fazla üyesinin olduğu tahmin ediliyor.
Hükümetten konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklamanın yapılmadığı bildirildi.
Temsilciler Meclisi Üyesi Catherina Miranda, Twitter'daki paylaşımında, Marquez'in öldüğünü belirterek, "Barış sürecine ihanet etmeseydi bu trajik sonu görmeyecekti" ifadesini kullandı.
Demokratik Merkez Parti'nin eski Senatör üyesi Carlos Felipe Mejia da sosyal medya hesabından Marquez'in ölüm haberini kutladı.
Marquez'in, uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü sağlamak amacıyla uzun süredir Kolombiya-Venezüella sınırında diğer silahlı gruplarla mücadele ettiği biliniyor.
Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Marquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezüella'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürülmüştü.

FARC'ın diğer sembol isimleri de Venezüella'da öldürülmüştü

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.
Aynı şekilde FARC'ın önemli komutanlarından Gentil Duarte'nin de 25 Mayıs 2022'de Venezüella'da çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Marquez kimdir?

Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.
Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.
Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 68 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da iki taraflı ateşkes anlaşmasını imzalayıp el sıkışan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro (solda) ile ELN Komutanı Antonio Garcia'yı (sağda) alkışlayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel (09.06.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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