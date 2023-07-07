https://sputniknews.com.tr/20230707/hindistanda-domates-benzinden-daha-pahali-1073294731.html
Hindistan’da domates benzinden daha pahalı
Hindistan’da domates benzinden daha pahalı
Hindistan’da şiddetli sağanak yağışlar ve normalden daha yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ulusal mutfağın en önemli bileşenlerinden biri olan domates mahsulü... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:21+0300
2023-07-07T22:21+0300
2023-07-07T22:29+0300
dünya
hindistan
kıtlık
benzin
domates
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Bloomberg’in aktardığına göre, kıtlık nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde domates fiyatları yüzde 445 artış gösterdi. 1 kilo domates 120 rupi (38 TL) oldu.Bazı eyaletlerde toptan fiyatların son bir ayda yüzde 288 artışla kilo başına 140 rupiye (44 TL) çıktı.Domatesin yanı sıra, pirinç mahsulü de kötü hava koşulları yüzünden zarar gördü.Hint tüketiciler, bu duruma büyük tepki gösteriyor. Bazı vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında, domatesin benzinden daha pahalı hale geldiğine dikkat çekiyor. Hindistan’ın başkenti Delhi’de benzinin fiyatı şimdi yaklaşık 96 rupi (30 TL).Hindistan’da faaliyet gösteren McDonald’s fastfood zinciri, hamburger ve dönerlerde kullandığı domatesi geçici olarak menüden çıkardığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/kuzey-kore-lideri-kimden-gida-krizine-cozum-tarim-uzerindeki-kontrolu-guclendirecek-1067714450.html
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hindistan, kıtlık, benzin, domates
hindistan, kıtlık, benzin, domates
Hindistan’da domates benzinden daha pahalı
22:21 07.07.2023 (güncellendi: 22:29 07.07.2023) Abone ol
Hindistan’da şiddetli sağanak yağışlar ve normalden daha yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ulusal mutfağın en önemli bileşenlerinden biri olan domates mahsulü zarar gördü.
Bloomberg’in aktardığına göre, kıtlık nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde domates fiyatları yüzde 445 artış gösterdi. 1 kilo domates 120 rupi (38 TL) oldu.
Bazı eyaletlerde toptan fiyatların son bir ayda yüzde 288 artışla kilo başına 140 rupiye (44 TL) çıktı.
Domatesin yanı sıra, pirinç mahsulü de kötü hava koşulları yüzünden zarar gördü.
Hint tüketiciler, bu duruma büyük tepki gösteriyor. Bazı vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında, domatesin benzinden daha pahalı hale geldiğine dikkat çekiyor. Hindistan’ın başkenti Delhi’de benzinin fiyatı şimdi yaklaşık 96 rupi (30 TL).
Hindistan’da faaliyet gösteren McDonald’s fastfood zinciri, hamburger ve dönerlerde kullandığı domatesi geçici olarak menüden çıkardığını duyurdu.