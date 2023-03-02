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https://sputniknews.com.tr/20230302/kuzey-kore-lideri-kimden-gida-krizine-cozum-tarim-uzerindeki-kontrolu-guclendirecek-1067714450.html
Kuzey Kore lideri Kim'den gıda krizine çözüm: Tarım üzerindeki kontrolü güçlendirecek
Kuzey Kore lideri Kim'den gıda krizine çözüm: Tarım üzerindeki kontrolü güçlendirecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'gıda kıtlığının' çözümü için devletin tarım üzerindeki kontrolünü güçlendirme ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atma... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T13:53+0300
2023-03-02T14:15+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
gıda krizi
kıtlık
tarım
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşan Kim, hükûmetin tarımsal kalkınmayı "stratejik" önemde gördüğünü söyledi.Kim, yetkililere, tarımsal verimi artırma talimatı verirken "gıda kıtlığının" çözümü için devletin tarımdaki kontrolünü güçlendirmeye ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atmaya da söz verdi.Yeni sulama sistemlerinin daha hızlı inşa edilmesi çağrısında bulunan Kim, imalatçıları da tarımdan elde edilecek verimin hızlı alınması için daha etkili tarım makineleri üretmeye çağırdı.Kim, tüm devlet sektörlerinin "kırsal kesimde yaşayan insanlara maddi ve manevi destek" sağlaması gerektiğini söyleyerek tarımsal hedeflere ulaşmak için birlik olunması çağrısını da yineledi.Kuzey Kore'de yaşanan gıda sorununa çözüm arayışları çerçevesinde, İşçi Partisi Merkez Komitesi, Kim Jong-un liderliğinde 27 Şubat'ta başlayan dört günlük bir toplantı düzenlemişti.Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı tahmin ediliyorBazı raporlarda, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı ve birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülmüştü.Uzmanlar, Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirmişti.Kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin, 25 Şubat’ta 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etmişti.Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ingilterede-gida-guvensizligi-yasayan-cocuk-sayisi-bir-yilda-ikiye-katlanarak-37-milyon-oldu-1067651947.html
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kuzey kore, kim jong-un, gıda krizi, kıtlık, tarım
kuzey kore, kim jong-un, gıda krizi, kıtlık, tarım

Kuzey Kore lideri Kim'den gıda krizine çözüm: Tarım üzerindeki kontrolü güçlendirecek

13:53 02.03.2023 (güncellendi: 14:15 02.03.2023)
© AFP 2023 / STRKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / STR
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'gıda kıtlığının' çözümü için devletin tarım üzerindeki kontrolünü güçlendirme ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atma sözü verdi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşan Kim, hükûmetin tarımsal kalkınmayı "stratejik" önemde gördüğünü söyledi.
Kim, yetkililere, tarımsal verimi artırma talimatı verirken "gıda kıtlığının" çözümü için devletin tarımdaki kontrolünü güçlendirmeye ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atmaya da söz verdi.
Yeni sulama sistemlerinin daha hızlı inşa edilmesi çağrısında bulunan Kim, imalatçıları da tarımdan elde edilecek verimin hızlı alınması için daha etkili tarım makineleri üretmeye çağırdı.
Kim, tüm devlet sektörlerinin "kırsal kesimde yaşayan insanlara maddi ve manevi destek" sağlaması gerektiğini söyleyerek tarımsal hedeflere ulaşmak için birlik olunması çağrısını da yineledi.
Kuzey Kore'de yaşanan gıda sorununa çözüm arayışları çerçevesinde, İşçi Partisi Merkez Komitesi, Kim Jong-un liderliğinde 27 Şubat'ta başlayan dört günlük bir toplantı düzenlemişti.

Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı tahmin ediliyor

Bazı raporlarda, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığı ve birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülmüştü.
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirmişti.
Kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin, 25 Şubat’ta 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etmişti.
Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetmişti.
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