Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ingilterede-gida-guvensizligi-yasayan-cocuk-sayisi-bir-yilda-ikiye-katlanarak-37-milyon-oldu-1067651947.html
İngiltere'de gıda güvensizliği yaşayan çocuk sayısı bir yılda ikiye katlanarak 3.7 milyon oldu
İngiltere'de gıda güvensizliği yaşayan çocuk sayısı bir yılda ikiye katlanarak 3.7 milyon oldu
İngiltere’de hayat pahalılığının etkileri nedeniyle gıda güvensizliği yaşayan çocukların sayısı son bir yılda iki katına çıkarak 3,7 milyona ulaştı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T13:41+0300
2023-03-01T13:41+0300
dünya
ingiltere
çocuk
gıda
gıda fiyatları
gıda krizi
açlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062994450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d032455e112bd51a3d9299a06a9126a2.jpg
İngiltere merkezli düşünce ve araıştırma kuruluşu Food Foundation'ın Gıda Güvensizliği Takipçisi raporuna göre, Ocak 2023'te çocuklu hanelerin yüzde 21.6'sı çocuklarının bir önceki ay doğrudan gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. Bu rakam Ocak 2022'de yüzde 11.6 seviyesindeydi.Son bir yılda İngiltere'de gıda güvensizliği yaşayan çocukların sayısı iki katına çıkarak 3.7 milyona yükseldi.Çocukların yeterli gıdaya erişememesinin nedeni ise hayat pahalılığı ve bu durum özellikle düşük gelirli ailelerde daha fazla hissediliyor.Food Foundation'a göre, gıda eksikliği çocukların eğitiminden arkadaşlık ilişkilerine ve sosyal gelişimlerine kadar hayatlarında birçok negatif etkiye yol açabilir.Çocukların yeterli gıda alabilmesini sağlamak için Ücretsiz Okul Yemeği uygulamasının kapsamının genişletilmesi talep edilen rapora göre, ülkede şu anda 800 bin yoksul çocuk bu uygulamadan faydalanamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220925/guardian-ingilterede-ogle-yemegini-karsilayamayan-ogrenciler-acliktan-silgi-yiyor-1061607929.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062994450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74c4ccda8e89138378d77705fe27b27c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, çocuk, gıda, gıda fiyatları, gıda krizi, açlık
ingiltere, çocuk, gıda, gıda fiyatları, gıda krizi, açlık

İngiltere'de gıda güvensizliği yaşayan çocuk sayısı bir yılda ikiye katlanarak 3.7 milyon oldu

13:41 01.03.2023
© AFP 2023 / TOLGA AKMENİngiltere - Londra - alışveriş
İngiltere - Londra - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / TOLGA AKMEN
Abone olTelegram
İngiltere’de hayat pahalılığının etkileri nedeniyle gıda güvensizliği yaşayan çocukların sayısı son bir yılda iki katına çıkarak 3,7 milyona ulaştı.
İngiltere merkezli düşünce ve araıştırma kuruluşu Food Foundation'ın Gıda Güvensizliği Takipçisi raporuna göre, Ocak 2023'te çocuklu hanelerin yüzde 21.6'sı çocuklarının bir önceki ay doğrudan gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. Bu rakam Ocak 2022'de yüzde 11.6 seviyesindeydi.
Son bir yılda İngiltere'de gıda güvensizliği yaşayan çocukların sayısı iki katına çıkarak 3.7 milyona yükseldi.
Çocukların yeterli gıdaya erişememesinin nedeni ise hayat pahalılığı ve bu durum özellikle düşük gelirli ailelerde daha fazla hissediliyor.
Food Foundation'a göre, gıda eksikliği çocukların eğitiminden arkadaşlık ilişkilerine ve sosyal gelişimlerine kadar hayatlarında birçok negatif etkiye yol açabilir.
Çocukların yeterli gıda alabilmesini sağlamak için Ücretsiz Okul Yemeği uygulamasının kapsamının genişletilmesi talep edilen rapora göre, ülkede şu anda 800 bin yoksul çocuk bu uygulamadan faydalanamıyor.
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
DÜNYA
Guardian: İngiltere'de öğle yemeğini karşılayamayan öğrenciler açlıktan silgi yiyor
25 Eylül 2022, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала