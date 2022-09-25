https://sputniknews.com.tr/20220925/guardian-ingilterede-ogle-yemegini-karsilayamayan-ogrenciler-acliktan-silgi-yiyor-1061607929.html

Guardian: İngiltere'de öğle yemeğini karşılayamayan öğrenciler açlıktan silgi yiyor

Guardian: İngiltere'de öğle yemeğini karşılayamayan öğrenciler açlıktan silgi yiyor

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberinde, okullarda gıda krizinin 'yürek burkan' bir boyuta geldiği aktarıldı. Haberde bazı çocukların aç kaldıkları için... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T18:27+0300

2022-09-25T18:27+0300

2022-09-25T18:49+0300

dünya

ingiltere

okul

öğrenci

gıda krizi

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İngiltere genelindeki okul müdürlerinin yazdığı raporlarda, gıda krizinin yaşandığı ülkede çocukların acıkınca silgi yediği ya da öğle yemeğine paraları yetmediği için oyun alanlarında saklandığı belirtildi.The Guardian'ın haberine göre, İngiltere'deki yaşanan gıda ve enerji krizi sebebiyle kıştan önce bile okullardaki aç çocuk sayısında 'yürek buran' bir artış görüldü. Artan enerji faturalarının aileleri ısınma ve çocuklarının yiyecek harçlığı arasında seçim yapmaya zorladığı belirtildi.Haberde, "Londra'nın güneydoğusunda yer alan Lewisham'daki bir okulun, yardım kurumuna, ücretsiz okul yemeklerine hak kazanmadıkları ve arkadaşlarının yemekleri olmadığını bilmelerini istemediği için boş bir beslenme çantasından yemek yiyormuş gibi yapan bir çocuktan bahsettiğine" yer verildi.Gıda yardım kuruluşları ailelerden gelen gıda yardımı isteklerini karşılamakta zorlandıklarını belirtti.Chefs in Schools'un Genel Müdürü Naomi Duncan "Okullarda çok aç oldukları için silgi yiyen öğrenciler olduğunu duyuyoruz. Çocuklar önceki gün yedikleri öğle yemeğinden sonra hiçbir şey yemeden okula geliyorlar. Hükümet bir şey yapmalı. Kesinlikle yürek burkan bir durum. Dışarı çıkıyorlar ve yemek yiyemedikleri için oyun alanında saklanan çocukları bulup yemek yediriyorlar" dedi.İngiltere'de, tüm ana okulu öğrencileri iki yıla kadar ücretsiz okul yemekleri alma hakkına sahip. Ancak, Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu'na göre, yalnızca ebeveynleri yılda 7 bin 400 sterlinden daha az kazanan çocuklar bu haklardan yararlanabiliyor ve yoksulluk içinde yaşayan 800 bin çocuk bu haklardan mahrum kalıyor.

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ingiltere, okul, öğrenci, gıda krizi