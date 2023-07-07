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https://sputniknews.com.tr/20230707/hazine-ve-maliye-bakanligindan-uydurma-haber-aciklamasi-1073270003.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'uydurma haber' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'uydurma haber' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kerim Karakaya adlı muhabirin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yaptığı haberin tüm unsurlarının masa başı ve uydurma... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T10:39+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
bloomberg
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230706/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsekten-enflasyon-aciklamasi-1073225018.html
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hazine ve maliye bakanlığı, bloomberg, mehmet şimşek, haber, yalan
hazine ve maliye bakanlığı, bloomberg, mehmet şimşek, haber, yalan

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'uydurma haber' açıklaması

10:39 07.07.2023 (güncellendi: 11:15 07.07.2023)
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kerim Karakaya adlı muhabirin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında yaptığı haberin tüm unsurlarının masa başı ve uydurma olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir. Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı. Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür. Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz."
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