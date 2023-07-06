Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
09:41 06.07.2023 (güncellendi: 09:45 06.07.2023)
© AA / Evrim AydınMehmet Şimşek
© AA / Evrim Aydın
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının ayrıntılarını paylaştı. Enflasyona dair hedefleri açıklayan Bakan şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."
Programımızın üç temel bileşeni var:— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2023
- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,
- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon…