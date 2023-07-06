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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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EKONOMİ
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T09:41+0300
2023-07-06T09:45+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
enflasyon
faiz
faiz artırımı
istikrar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının ayrıntılarını paylaştı. Enflasyona dair hedefleri açıklayan Bakan şimşek şu ifadeleri kullandı:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, faiz, faiz artırımı, istikrar
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, enflasyon, faiz, faiz artırımı, istikrar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

09:41 06.07.2023 (güncellendi: 09:45 06.07.2023)
© AA / Evrim AydınMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / Evrim Aydın
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının ayrıntılarını paylaştı. Enflasyona dair hedefleri açıklayan Bakan şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın üç temel bileşeni var: Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."

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