https://sputniknews.com.tr/20230703/bakan-simsek-cumhurbaskani-erdogan-nato-zirvesi-sonrasi-baeye-bir-ziyaret-gerceklestirecek-1073132109.html
Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrası BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrası BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T22:09+0300
2023-07-03T22:09+0300
2023-07-03T22:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mehmet şimşek
nato
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti. Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Mehmet Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin "Ek bütçe hazırlayacak mısınız?" sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, nato, birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, nato, birleşik arap emirlikleri (bae)
Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrası BAE’ye bir ziyaret gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.
Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti. Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi.
Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Mehmet Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin "Ek bütçe hazırlayacak mısınız?" sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi.