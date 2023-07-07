https://sputniknews.com.tr/20230707/ehliyet-almanin-maliyeti-artiyor-1073267914.html

Ehliyet almanın maliyeti artıyor

Ehliyet almanın maliyeti artıyor

10 Temmuz’dan sonra ehliyet alacaklar için fiyatlar artacak. Sürücü kursu ücretleri 10 bin lirayı aşıyor. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T09:37+0300

2023-07-07T09:37+0300

2023-07-07T09:37+0300

ekonomi

türkiye

ehliyet

ehliyet sınavı

zam

kurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/01/1062924244_0:100:1060:696_1920x0_80_0_0_170fe86cdf74887ba2b34e5986f8662a.jpg

Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin lira civarındaydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek. Güncel zam oranlarına göre ehliyet sahibi olmanın bedeli ise 13 bin lirayı bulacak. Fiyatlar şehirlere göre de değişiklik gösteriyor; İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL.Sınav ücretleri şimdilik aynı kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.'En az yüzde 30 zam bekleniyor'Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20230707/tuketici-kredilerindeki-vergi-artirildi-1073267240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ehliyet, ehliyet sınavı, zam, kurs