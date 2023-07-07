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https://sputniknews.com.tr/20230707/ehliyet-almanin-maliyeti-artiyor-1073267914.html
Ehliyet almanın maliyeti artıyor
Ehliyet almanın maliyeti artıyor
10 Temmuz’dan sonra ehliyet alacaklar için fiyatlar artacak. Sürücü kursu ücretleri 10 bin lirayı aşıyor. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:37+0300
2023-07-07T09:37+0300
ekonomi
türkiye
ehliyet
ehliyet sınavı
zam
kurs
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Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin lira civarındaydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek. Güncel zam oranlarına göre ehliyet sahibi olmanın bedeli ise 13 bin lirayı bulacak. Fiyatlar şehirlere göre de değişiklik gösteriyor; İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL.Sınav ücretleri şimdilik aynı kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.'En az yüzde 30 zam bekleniyor'Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:
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türkiye, ehliyet, ehliyet sınavı, zam, kurs
türkiye, ehliyet, ehliyet sınavı, zam, kurs

Ehliyet almanın maliyeti artıyor

09:37 07.07.2023
© DHAEhliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon
Ehliyet sınavı, sürücü adayı, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© DHA
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10 Temmuz’dan sonra ehliyet alacaklar için fiyatlar artacak. Sürücü kursu ücretleri 10 bin lirayı aşıyor.
Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin lira civarındaydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek. Güncel zam oranlarına göre ehliyet sahibi olmanın bedeli ise 13 bin lirayı bulacak. Fiyatlar şehirlere göre de değişiklik gösteriyor; İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL.
Sınav ücretleri şimdilik aynı kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

'En az yüzde 30 zam bekleniyor'

Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:
“Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30’luk bir zam öngörülüyor. Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim.”
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