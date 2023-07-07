https://sputniknews.com.tr/20230707/tuketici-kredilerindeki-vergi-artirildi-1073267240.html
Tüketici kredilerindeki vergi artırıldı
Tüketici kredilerindeki vergi artırıldı
Tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleler vergisinin (BSMV) oranı yüzde 15'e yükseltildi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:24+0300
2023-07-07T09:24+0300
2023-07-07T09:24+0300
ekonomi
tüketici
kredi
vergi
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Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin karar kapsamında yer alan tüketici kredisi BSMV oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html
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tüketici, kredi, vergi
Tüketici kredilerindeki vergi artırıldı
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Tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleler vergisinin (BSMV) oranı yüzde 15'e yükseltildi.
Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin karar kapsamında yer alan tüketici kredisi BSMV oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.