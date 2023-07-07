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Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı
Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu ortaya koydu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T15:32+0300
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yaşam
buz
haziran
sıcaklık
ab
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Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Haziran ayı önceki rekor olan Haziran 2019'u büyük farkla aşarak en sıcak haziran olarak kayda geçti.En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçüldü.Orta ve doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kuru koşullar oluştu.Haziran 2023, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti.Şiddetli orman yangınlarını destekleyen koşullar Rusya, Afrika Boynuzu, Güney Afrika'nın çoğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bölgelerinde görüldü.Okyanus yüzey sıcaklıkları, esas olarak Kuzey Atlantik'teki olağanüstü sıcaklık ve Pasifik'te güçlenen El Nino'nun etkisiyle haziran ayı için kaydedilen en sıcak sıcaklık oldu.Öte yandan, güney Avrupa'nın çoğu, batı İzlanda ve kuzeybatı Rusya ortalamanın üzerinde yağışlıydı. Türkiye, Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış sele neden oldu.Buz seviyesi de rekor seviyede düştüAntarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli farkla kırdı.Ay boyunca günlük Antarktika deniz buzu miktarı, 'görülmemiş' düşük değerlerde kaldı.
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buz, haziran, sıcaklık, ab
buz, haziran, sıcaklık, ab

Dünya genelinde en sıcak haziran geçen ay yaşandı

15:32 07.07.2023 (güncellendi: 15:33 07.07.2023)
© AFP 2023 / YAMIL LAGESıcaklık
Sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / YAMIL LAGE
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu ortaya koydu.
Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Haziran ayı önceki rekor olan Haziran 2019'u büyük farkla aşarak en sıcak haziran olarak kayda geçti.
En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçüldü.
Orta ve doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kuru koşullar oluştu.
Haziran 2023, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti.
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Şiddetli orman yangınlarını destekleyen koşullar Rusya, Afrika Boynuzu, Güney Afrika'nın çoğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bölgelerinde görüldü.
Okyanus yüzey sıcaklıkları, esas olarak Kuzey Atlantik'teki olağanüstü sıcaklık ve Pasifik'te güçlenen El Nino'nun etkisiyle haziran ayı için kaydedilen en sıcak sıcaklık oldu.
Öte yandan, güney Avrupa'nın çoğu, batı İzlanda ve kuzeybatı Rusya ortalamanın üzerinde yağışlıydı. Türkiye, Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış sele neden oldu.

Buz seviyesi de rekor seviyede düştü

Antarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli farkla kırdı.
Ay boyunca günlük Antarktika deniz buzu miktarı, 'görülmemiş' düşük değerlerde kaldı.
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