https://sputniknews.com.tr/20230706/sicaktan-bunaldi-oto-yikamacida-kendini-yikatti-1073240330.html

Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı

Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı

İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir kişi, çareyi oto yıkamacıda kendini yıkatmakta buldu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T13:26+0300

2023-07-06T13:26+0300

2023-07-06T13:26+0300

yaşam

istanbul

aşırı sıcaklar

araba yıkama

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İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.Sıcaklardan bunalan bir kişi Ümraniye'de bir oto yıkamacıya gitti ve tazyikli suyun altına girerek kendini yıkattı.

https://sputniknews.com.tr/20230704/dunya-3-temmuzda-tum-zamanlarin-en-sicak-gununu-yasadi-1073174566.html

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istanbul, aşırı sıcaklar, araba yıkama