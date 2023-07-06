https://sputniknews.com.tr/20230706/sicaktan-bunaldi-oto-yikamacida-kendini-yikatti-1073240330.html
Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı
Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı
İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir kişi, çareyi oto yıkamacıda kendini yıkatmakta buldu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:26+0300
2023-07-06T13:26+0300
2023-07-06T13:26+0300
yaşam
istanbul
aşırı sıcaklar
araba yıkama
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İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.Sıcaklardan bunalan bir kişi Ümraniye'de bir oto yıkamacıya gitti ve tazyikli suyun altına girerek kendini yıkattı.
https://sputniknews.com.tr/20230704/dunya-3-temmuzda-tum-zamanlarin-en-sicak-gununu-yasadi-1073174566.html
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istanbul, aşırı sıcaklar, araba yıkama
istanbul, aşırı sıcaklar, araba yıkama
Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı
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İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir kişi, çareyi oto yıkamacıda kendini yıkatmakta buldu.
İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.
Sıcaklardan bunalan bir kişi Ümraniye'de bir oto yıkamacıya gitti ve tazyikli suyun altına girerek kendini yıkattı.