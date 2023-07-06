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https://sputniknews.com.tr/20230706/sicaktan-bunaldi-oto-yikamacida-kendini-yikatti-1073240330.html
Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı
Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı
İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir kişi, çareyi oto yıkamacıda kendini yıkatmakta buldu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
aşırı sıcaklar
araba yıkama
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İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.Sıcaklardan bunalan bir kişi Ümraniye'de bir oto yıkamacıya gitti ve tazyikli suyun altına girerek kendini yıkattı.
https://sputniknews.com.tr/20230704/dunya-3-temmuzda-tum-zamanlarin-en-sicak-gununu-yasadi-1073174566.html
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istanbul, aşırı sıcaklar, araba yıkama
istanbul, aşırı sıcaklar, araba yıkama

Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı

13:26 06.07.2023
© İHA / YASİN UĞURSıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı
Sıcaktan bunaldı, oto yıkamacıda kendini yıkattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA / YASİN UĞUR
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İstanbul’da hava sıcaklıklarının artması ile serinlemek isteyen bir kişi, çareyi oto yıkamacıda kendini yıkatmakta buldu.
İstanbul’da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı.
Sıcaklardan bunalan bir kişi Ümraniye'de bir oto yıkamacıya gitti ve tazyikli suyun altına girerek kendini yıkattı.
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