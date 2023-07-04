https://sputniknews.com.tr/20230704/dunya-3-temmuzda-tum-zamanlarin-en-sicak-gununu-yasadi-1073174566.html
Dünya 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dünya 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:43+0300
2023-07-04T21:43+0300
2023-07-04T21:44+0300
yaşam
el nino
sıcak
sıcak hava
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Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz'da 17,01 dereceyle Ağustos 2016'daki rekor sıcaklık olan 16,9 dereceyi aştı. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino koşullarının başladığını duyurduİnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.
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el nino, sıcak, sıcak hava
el nino, sıcak, sıcak hava
Dünya 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
21:43 04.07.2023 (güncellendi: 21:44 04.07.2023) Abone ol
Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.
Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz'da 17,01 dereceyle Ağustos 2016'daki rekor sıcaklık olan 16,9 dereceyi aştı. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino koşullarının başladığını duyurdu
İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.
Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.