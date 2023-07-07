https://sputniknews.com.tr/20230707/chpden-danisman-atamalari-haberlerine-iliskin-aciklama-1073271172.html

CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama

CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama

CHP'den danışman atamalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T11:17+0300

2023-07-07T11:17+0300

2023-07-07T11:17+0300

politika

chp

danışman

atama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071915938_8:0:852:475_1920x0_80_0_0_cb9175fa9b0ba467f157242c0c2e5037.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Haziran'dan sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman ataması yapmadığı bildirildi.CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/anil-ulukus-chp-lideri-kilicdaroglunun-yeni-danismani-oldu-1073157566.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, danışman, atama