https://sputniknews.com.tr/20230707/chpden-danisman-atamalari-haberlerine-iliskin-aciklama-1073271172.html
CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama
CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama
CHP'den danışman atamalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T11:17+0300
2023-07-07T11:17+0300
2023-07-07T11:17+0300
politika
chp
danışman
atama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Haziran'dan sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman ataması yapmadığı bildirildi.CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/anil-ulukus-chp-lideri-kilicdaroglunun-yeni-danismani-oldu-1073157566.html
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chp, danışman, atama
CHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklama
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CHP'den danışman atamalarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman ataması yapmadığı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 4 Haziran'dan sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman ataması yapmadığı bildirildi.
CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" ifadelerine yer verildi.