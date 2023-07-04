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Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu
Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T15:12+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
danışman
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Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Gökşen Anıl Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine ise Demirhan Şerefhan atandı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kenan Nuhut'un 19 Haziran'da vefat etmesiyle boşalan CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan'ın getirildiği belirtilerek, "Önceki dönem CHP Spor Kurulu Başkan Vekili olan Şerefhan, spor camiasının yakından tanıdığı bir isim" denildi.
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kemal kılıçdaroğlu, danışman
kemal kılıçdaroğlu, danışman

Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu

15:12 04.07.2023
© CHPKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© CHP
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu
Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu.
Gökşen Anıl Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine ise Demirhan Şerefhan atandı. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kenan Nuhut'un 19 Haziran'da vefat etmesiyle boşalan CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan'ın getirildiği belirtilerek, "Önceki dönem CHP Spor Kurulu Başkan Vekili olan Şerefhan, spor camiasının yakından tanıdığı bir isim" denildi.
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