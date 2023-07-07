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Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı: Forma numarası belli oldu
Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı: Forma numarası belli oldu
Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda, düzenlenen... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:21+0300
2023-07-07T13:40+0300
spor
arda güler
real madrid
transfer
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Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak Madrid'e gitti.İspanyol devi, başkan Florentino Perez'in de katılımıyla Arda için imza töreni düzenledi. Arda ve Perez karşılıklı imzaları attı. Güler'in forma numarası da belli oldu. 18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.Perez yaptığı açıklamada, "Real Madrid tarihine yakışır bir oyuncu olarak kendilerini takıma dahil etmenin büyük sevincini yaşıyoruz. Futbol dünyası için büyük bir hamle olduğunun bilincindeyiz. Bizim için çok özel birgün. Arda hoşgeldin. Çok güzel işler başaracağına inancımız tam. Kardeşine ve ailene de sana eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'den buraya geldiğin için çok mutluyuz. Milli başarınız için sizi tebrik ediyoruz" dedi.Güler ise "Hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230706/fenerbahce-arda-guleri-kapa-bildirdi-1073246581.html
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arda güler, real madrid, transfer
arda güler, real madrid, transfer

Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı: Forma numarası belli oldu

13:21 07.07.2023 (güncellendi: 13:40 07.07.2023)
© İHAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA
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Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda, düzenlenen imza töreninde “Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum” dedi.
Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak Madrid'e gitti.

İspanyol devi, başkan Florentino Perez'in de katılımıyla Arda için imza töreni düzenledi. Arda ve Perez karşılıklı imzaları attı. Güler'in forma numarası da belli oldu.
18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.
Perez yaptığı açıklamada, "Real Madrid tarihine yakışır bir oyuncu olarak kendilerini takıma dahil etmenin büyük sevincini yaşıyoruz. Futbol dünyası için büyük bir hamle olduğunun bilincindeyiz. Bizim için çok özel birgün. Arda hoşgeldin. Çok güzel işler başaracağına inancımız tam. Kardeşine ve ailene de sana eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'den buraya geldiğin için çok mutluyuz. Milli başarınız için sizi tebrik ediyoruz" dedi.
Güler ise "Hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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