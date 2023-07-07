https://sputniknews.com.tr/20230707/arastirma-hibrit-calisma-ruh-sagligina-iyi-geliyor-1073262595.html

Araştırma: Hibrit çalışma ruh sağlığına iyi geliyor

Araştırma: Hibrit çalışma ruh sağlığına iyi geliyor

ABD’li şirket FlexJobs’un, Kovid-19 salgını sonrası değişen çalışma koşulları üzerine yaptığı ankete göre, ABD'li çalışanların yüzde 96’sı hibrit çalışmanın... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T00:50+0300

2023-07-07T00:50+0300

2023-07-07T00:50+0300

yaşam

hibrit

evden çalışma

ofis

ev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055042833_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e526f4882b59d64f40e96077bcde3c01.jpg

Forbes’in haberine göre, çevrimiçi çalışma imkanları tanıyan "FlexJobs" isimli şirketteki uzmanlar, personelin uzaktan çalışmaya yaklaşımını inceleyen bir anket düzenledi. Ankete katılan 5 bin 600 kişinin yüzde 96’sı, hibrit çalışmayı ruh sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle ofiste çalışmaya tercih etti.Hibrit çalışmak isteyen yüzde 96’lık kesimin yüzde 47’si tamamen uzaktan çalışmayı tercih ederken, yüzde 49’u hem ofisten hem de uzaktan çalışmayı istedi.Katılımcıların sadece yüzde 4’ü ise yalnızca ofiste çalışmayı tercih etti.Uzaktan farklı ortamlarda çalışmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden katılımcıların yüzde 30’u uzaktan çalışmanın kariyerlerini olumlu etkilediğini düşündüğünü aktardı.Uzaktan hibrit çalışanlar daha verimliÇalışanların işlerini tamamladıkları yer ve zamana bakarak üretkenlik seviyesini ölçen uzmanlar, uzaktan ve hibrit çalışmanın daha verimli olduğu sonucuna vardı.Uzmanlar ise uzaktan çalışmanın, insan sağlığına en büyük faydasının stres seviyesindeki azalma olduğunu keşfetti.Ankette, işe gidiş geliş ile geçen seyahat sürecinin çalışanların yüzde 87’sinde strese yol açtığı tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230424/evden-calismasina-izin-vermeyen-patronuna-kizdi-ise-atla-gidiyor-1070103575.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hibrit, evden çalışma, ofis, ev