https://sputniknews.com.tr/20230424/evden-calismasina-izin-vermeyen-patronuna-kizdi-ise-atla-gidiyor-1070103575.html
Evden çalışmasına izin vermeyen patronuna kızdı, işe atla gidiyor
Evden çalışmasına izin vermeyen patronuna kızdı, işe atla gidiyor
İtalya’da banka çalışanı bir kadın, evden çalışmasına izin vermeyen patronunu protesto etmek için işe atla gitme kararı aldı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:10+0300
2023-04-24T12:10+0300
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İtalya'da bir kadın, evden çalışmasına izin vermeyen patronuna tepki olarak işe atla gidip gelmeye başladı.İtalya'nın kuzeybatısındaki Forli bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Tabita Gurioli, aracıyla kaza geçirdikten sonra çalıştığı bankanın patronundan bir süre, arabası tamir olana kadar evden çalışmayı talep etti. Patronun bu isteği reddetmesine ve toplu taşıma kullanmasını söylemesine sinirlenen Gurioli, yıllık izne ayrılma teklifini kabul etmeyip işe geri döndü ama otobüs yerine atı tercih etti.Sözcü'nün aktardığına göre, patronunu protesto amacıyla bu yöntemi seçen kadının atla işe gidiş yolculuğu İtalya basınında büyük ses getirdi. Cesena'daki işe her sabah 2 saatlik at yolculuğuyla giden Gurioli, “Amacım kararı protesto etmek. Bisikletle de işe gidebilirdim ama kimse fark etmezdi” dedi.Haberi gören bazı sendikaların kendisiyle temasa geçtiğini belirten Gurioli, patronunun ise olayı sessizlikle izlediğini anlattı.
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italya, iş, at, kadın, ofis
italya, iş, at, kadın, ofis
Evden çalışmasına izin vermeyen patronuna kızdı, işe atla gidiyor
12:10 24.04.2023 (güncellendi: 12:12 24.04.2023) Abone ol
İtalya’da banka çalışanı bir kadın, evden çalışmasına izin vermeyen patronunu protesto etmek için işe atla gitme kararı aldı.
İtalya'da bir kadın, evden çalışmasına izin vermeyen patronuna tepki olarak işe atla gidip gelmeye başladı.
İtalya'nın kuzeybatısındaki Forli bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Tabita Gurioli, aracıyla kaza geçirdikten sonra çalıştığı bankanın patronundan bir süre, arabası tamir olana kadar evden çalışmayı talep etti.
Patronun bu isteği reddetmesine ve toplu taşıma kullanmasını söylemesine sinirlenen Gurioli, yıllık izne ayrılma teklifini kabul etmeyip işe geri döndü ama otobüs yerine atı tercih etti.
Sözcü'nün aktardığına göre, patronunu protesto amacıyla bu yöntemi seçen kadının atla işe gidiş yolculuğu İtalya basınında büyük ses getirdi.
Cesena'daki işe her sabah 2 saatlik at yolculuğuyla giden Gurioli, “Amacım kararı protesto etmek. Bisikletle de işe gidebilirdim ama kimse fark etmezdi” dedi.
Haberi gören bazı sendikaların kendisiyle temasa geçtiğini belirten Gurioli, patronunun ise olayı sessizlikle izlediğini anlattı.