https://sputniknews.com.tr/20230707/alman-basini-kiev-rus-manevrasi-karsisinda-saskina-dondu-1073295443.html
Alman basını: Kiev, Rus manevrası karşısında şaşkına döndü
Alman basını: Kiev, Rus manevrası karşısında şaşkına döndü
Der Spiegel, Ukrayna ordusunun, mayın tarlaları ve Rus ordusunun ateş gücü nedeniyle kendini çaresiz hissettiğini yazdı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:58+0300
2023-07-07T22:58+0300
2023-07-07T22:58+0300
ukrayna krizi
der spiegel
rusya
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Der Spiegel yazarı Thor Schroeder, Ukrayna ordusunun Rus savunma mevzilerinin önündeki yoğun mayın tarlaları ve topçu ve hava birimlerinin aktif eylemleri nedeniyle saldırıya geçemediğini belirtti.Schroeder, “Acı gerçek şu ki, Ukraynalılar karşı saldırı çerçevesinde belirledikleri hedeflerden hala çok uzaklar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri kendilerini gerektiği şekilde koruyamıyor, birimler mayın tarlalarında sıkışıp kalıyor ve savaş helikopterleri, uçaklar ve topçu ateşi için canlı hedef haline geliyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun ateş gücüne, özellikle de sürekli hava saldırılarına karşı koyabilecek durumda olmadıklarını belirten Schroeder, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batılı ortaklardan ısrarla Kiev'e savaş uçakları tedarik etmelerini istemesinin cephedeki durumunu açıkladığını kaydetti.Schroeder, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) uzun zamandır beklediği karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için sert çatışmalara dönüştüğüne dikkat çekerek, Ukraynalıların küçük müfrezeler halinde saldırdığını, köyden köye, ormandan ormana geçmek zorunda kaldıklarını ve feci kayıplar verdiklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/bati-medyasi-yaklasik-100-fransiz-parali-asker-ukraynada-savasiyor-1073295012.html
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der spiegel, rusya, ukrayna
der spiegel, rusya, ukrayna
Alman basını: Kiev, Rus manevrası karşısında şaşkına döndü
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Der Spiegel, Ukrayna ordusunun, mayın tarlaları ve Rus ordusunun ateş gücü nedeniyle kendini çaresiz hissettiğini yazdı.
Der Spiegel yazarı Thor Schroeder, Ukrayna ordusunun Rus savunma mevzilerinin önündeki yoğun mayın tarlaları ve topçu ve hava birimlerinin aktif eylemleri nedeniyle saldırıya geçemediğini belirtti.
Schroeder, “Acı gerçek şu ki, Ukraynalılar karşı saldırı çerçevesinde belirledikleri hedeflerden hala çok uzaklar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri kendilerini gerektiği şekilde koruyamıyor, birimler mayın tarlalarında sıkışıp kalıyor ve savaş helikopterleri, uçaklar ve topçu ateşi için canlı hedef haline geliyorlar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun ateş gücüne, özellikle de sürekli hava saldırılarına karşı koyabilecek durumda olmadıklarını belirten Schroeder, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batılı ortaklardan ısrarla Kiev'e savaş uçakları tedarik etmelerini istemesinin cephedeki durumunu açıkladığını kaydetti.
Schroeder, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) uzun zamandır beklediği karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için sert çatışmalara dönüştüğüne dikkat çekerek, Ukraynalıların küçük müfrezeler halinde saldırdığını, köyden köye, ormandan ormana geçmek zorunda kaldıklarını ve feci kayıplar verdiklerini vurguladı.