https://sputniknews.com.tr/20230707/bati-medyasi-yaklasik-100-fransiz-parali-asker-ukraynada-savasiyor-1073295012.html

Batı medyası: Yaklaşık 100 Fransız paralı asker Ukrayna'da savaşıyor

Batı medyası: Yaklaşık 100 Fransız paralı asker Ukrayna'da savaşıyor

Fransız RTL radyosu, yaklaşık 100 Fransız vatandaşının şu anda Ukrayna tarafında savaştığını gösteren bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T22:40+0300

2023-07-07T22:40+0300

2023-07-07T22:40+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

paralı asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070139366_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6e4f4e2d49012a07353d9da440544827.jpg

RTL’nin aktardığına göre, çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 400 Fransız vatandaşı Ukrayna'ya gitti, ancak çoğu TikTok için videolar çektikten hemen sonra geri döndü. Geri kalanlar ise Ukrayna ordusuyla ayda 500-3000 euro karşılığında sözleşme imzaladı. Aynı zamanda Fransa'dan gelen paralı askerler ekipman ve bazen de silah satın almak zorunda kalıyor.RTL'ye göre, çatışmanın başlangıcında 800 Fransız Ukrayna'ya gitmek için başvuruda bulundu, ancak yalnızca yarısı savaş bölgesine gitti.Amaçları sosyal ağlarda boy göstermek olan ve RTL tarafından ‘TikTok savaşçıları’ olarak adlandırılan bu kişiler, birkaç günlüğüne gidip Fransa'ya geri döndü, daha uzun süre kalanlardan bazıları ise evlerine döndükten bir süre sonra tekrar çatışma bölgesine gitti. Bugüne kadar savaş alanında yaklaşık 10 Fransız paralı asker öldü.RTL’ye göre, 25 ila 40 yaşları arasında olan, ‘hayatta anlam ve amaç arayan’ ve çoğunlukla erkeklerden oluşan bu kişilerin üçte birinden fazlası aşırı sağ inançlara yakınken, bazıları neo-Nazi.Diğer ülkelerden gelen paralı askerlerde de benzer bir durum söz konusu. Ukrayna makamları tarafından denetimden geçirildikten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile ayda yaklaşık 500 euro, ön cephede savaşacaklarsa ayda 3 bin euro karşılığında sözleşme imzaladıktan sonra kendilerini ‘Uluslararası Lejyon'da buluyorlar.Ukrayna birlikleri savaş deneyimi olan, silah kullanmayı bilen ve askeri eğitim almış kişileri tercih ettiğinden, lejyona çok az sayıda sıradan gönüllü alınıyor.Ancak Ukrayna ordusu herkese silah sağlayamadığı için Fransız paralı askerler kendileri silah satın almak zorunda kalıyor. İsmini vermek istemeyen paralı askerlerden biri, çatışmanın başında Ukrayna'ya geldiğini ve yaklaşık 50 bin euro harcadığını, hatta bazılarının cepheye gitmek için otomobil satın aldığını söyledi. Paralı askerlerden bazıları cepten para harcarken, bazıları ise çevrimiçi olarak bağış topluyor.Mayıs ayının sonunda Rusya Soruşturma Komitesi, 70 ülkeden 2 binden fazla yabancının Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı bilgisini paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230702/abdli-parali-askerler-ukraynadaki-durumu-anlatti-en-kotu-savas-1073087774.html

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, ukrayna, paralı asker