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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/bati-medyasi-yaklasik-100-fransiz-parali-asker-ukraynada-savasiyor-1073295012.html
Batı medyası: Yaklaşık 100 Fransız paralı asker Ukrayna'da savaşıyor
Batı medyası: Yaklaşık 100 Fransız paralı asker Ukrayna'da savaşıyor
Fransız RTL radyosu, yaklaşık 100 Fransız vatandaşının şu anda Ukrayna tarafında savaştığını gösteren bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:40+0300
2023-07-07T22:40+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
paralı asker
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RTL’nin aktardığına göre, çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 400 Fransız vatandaşı Ukrayna'ya gitti, ancak çoğu TikTok için videolar çektikten hemen sonra geri döndü. Geri kalanlar ise Ukrayna ordusuyla ayda 500-3000 euro karşılığında sözleşme imzaladı. Aynı zamanda Fransa'dan gelen paralı askerler ekipman ve bazen de silah satın almak zorunda kalıyor.RTL'ye göre, çatışmanın başlangıcında 800 Fransız Ukrayna'ya gitmek için başvuruda bulundu, ancak yalnızca yarısı savaş bölgesine gitti.Amaçları sosyal ağlarda boy göstermek olan ve RTL tarafından ‘TikTok savaşçıları’ olarak adlandırılan bu kişiler, birkaç günlüğüne gidip Fransa'ya geri döndü, daha uzun süre kalanlardan bazıları ise evlerine döndükten bir süre sonra tekrar çatışma bölgesine gitti. Bugüne kadar savaş alanında yaklaşık 10 Fransız paralı asker öldü.RTL’ye göre, 25 ila 40 yaşları arasında olan, ‘hayatta anlam ve amaç arayan’ ve çoğunlukla erkeklerden oluşan bu kişilerin üçte birinden fazlası aşırı sağ inançlara yakınken, bazıları neo-Nazi.Diğer ülkelerden gelen paralı askerlerde de benzer bir durum söz konusu. Ukrayna makamları tarafından denetimden geçirildikten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile ayda yaklaşık 500 euro, ön cephede savaşacaklarsa ayda 3 bin euro karşılığında sözleşme imzaladıktan sonra kendilerini ‘Uluslararası Lejyon'da buluyorlar.Ukrayna birlikleri savaş deneyimi olan, silah kullanmayı bilen ve askeri eğitim almış kişileri tercih ettiğinden, lejyona çok az sayıda sıradan gönüllü alınıyor.Ancak Ukrayna ordusu herkese silah sağlayamadığı için Fransız paralı askerler kendileri silah satın almak zorunda kalıyor. İsmini vermek istemeyen paralı askerlerden biri, çatışmanın başında Ukrayna'ya geldiğini ve yaklaşık 50 bin euro harcadığını, hatta bazılarının cepheye gitmek için otomobil satın aldığını söyledi. Paralı askerlerden bazıları cepten para harcarken, bazıları ise çevrimiçi olarak bağış topluyor.Mayıs ayının sonunda Rusya Soruşturma Komitesi, 70 ülkeden 2 binden fazla yabancının Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/abdli-parali-askerler-ukraynadaki-durumu-anlatti-en-kotu-savas-1073087774.html
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fransa, ukrayna, paralı asker
fransa, ukrayna, paralı asker

Batı medyası: Yaklaşık 100 Fransız paralı asker Ukrayna'da savaşıyor

22:40 07.07.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023
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Fransız RTL radyosu, yaklaşık 100 Fransız vatandaşının şu anda Ukrayna tarafında savaştığını gösteren bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
RTL’nin aktardığına göre, çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık 400 Fransız vatandaşı Ukrayna'ya gitti, ancak çoğu TikTok için videolar çektikten hemen sonra geri döndü. Geri kalanlar ise Ukrayna ordusuyla ayda 500-3000 euro karşılığında sözleşme imzaladı. Aynı zamanda Fransa'dan gelen paralı askerler ekipman ve bazen de silah satın almak zorunda kalıyor.
RTL'ye göre, çatışmanın başlangıcında 800 Fransız Ukrayna'ya gitmek için başvuruda bulundu, ancak yalnızca yarısı savaş bölgesine gitti.
Amaçları sosyal ağlarda boy göstermek olan ve RTL tarafından ‘TikTok savaşçıları’ olarak adlandırılan bu kişiler, birkaç günlüğüne gidip Fransa'ya geri döndü, daha uzun süre kalanlardan bazıları ise evlerine döndükten bir süre sonra tekrar çatışma bölgesine gitti. Bugüne kadar savaş alanında yaklaşık 10 Fransız paralı asker öldü.
RTL’ye göre, 25 ila 40 yaşları arasında olan, ‘hayatta anlam ve amaç arayan’ ve çoğunlukla erkeklerden oluşan bu kişilerin üçte birinden fazlası aşırı sağ inançlara yakınken, bazıları neo-Nazi.
Diğer ülkelerden gelen paralı askerlerde de benzer bir durum söz konusu. Ukrayna makamları tarafından denetimden geçirildikten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile ayda yaklaşık 500 euro, ön cephede savaşacaklarsa ayda 3 bin euro karşılığında sözleşme imzaladıktan sonra kendilerini ‘Uluslararası Lejyon'da buluyorlar.
Ukrayna birlikleri savaş deneyimi olan, silah kullanmayı bilen ve askeri eğitim almış kişileri tercih ettiğinden, lejyona çok az sayıda sıradan gönüllü alınıyor.
Ancak Ukrayna ordusu herkese silah sağlayamadığı için Fransız paralı askerler kendileri silah satın almak zorunda kalıyor. İsmini vermek istemeyen paralı askerlerden biri, çatışmanın başında Ukrayna'ya geldiğini ve yaklaşık 50 bin euro harcadığını, hatta bazılarının cepheye gitmek için otomobil satın aldığını söyledi. Paralı askerlerden bazıları cepten para harcarken, bazıları ise çevrimiçi olarak bağış topluyor.
Mayıs ayının sonunda Rusya Soruşturma Komitesi, 70 ülkeden 2 binden fazla yabancının Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı bilgisini paylaşmıştı.
Silah - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
DÜNYA
ABD’li paralı askerler Ukrayna’daki durumu anlattı: En kötü savaş
2 Temmuz, 16:48
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