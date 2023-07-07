https://sputniknews.com.tr/20230707/ak-partide-6-il-baskanligina-atama-1073267712.html

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T09:34+0300

2023-07-07T09:34+0300

2023-07-07T09:34+0300

politika

ak parti

ak parti genel merkezi

atama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073194920_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_71f09346d4f5dbbbc50a2c92efa5494b.jpg

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığı'na Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığı'na Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığı'na Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığı'na Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığı'na Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230707/ak-partiden-16-maddelik-torba-kanun-teklifi--1073263607.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, ak parti genel merkezi, atama