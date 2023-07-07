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AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:34+0300
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politika
ak parti
ak parti genel merkezi
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığı'na Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığı'na Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığı'na Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığı'na Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığı'na Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230707/ak-partiden-16-maddelik-torba-kanun-teklifi--1073263607.html
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ak parti, ak parti genel merkezi, atama
ak parti, ak parti genel merkezi, atama

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

09:34 07.07.2023
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığı'na Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığı'na Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığı'na Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığı'na Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığı'na Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.
Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
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