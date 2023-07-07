https://sputniknews.com.tr/20230707/ak-partiden-16-maddelik-torba-kanun-teklifi--1073263607.html

AK Parti'den 16 maddelik torba kanun teklifi

AK Parti'den 16 maddelik torba kanun teklifi

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni bir torba kanun teklifi vermeye hazırlanıyor. 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T02:27+0300

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türkiye

ak parti

torba

torba kanun

teklif

kanun teklifi

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AK Parti'nin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı belirtildi.NTV'nin haberine göre torba kanun teklifinde Kovid-19 ile ilgili de kararlar yer alıyor. Kovid-19 izninden yararlanan hükümlü sayısının 128 binin üstünde olduğu biliniyor. Kovid-19 izni uygulamasından yararlanarak dışarıda bulunanlar cezaevine geri çağrılmayacak. Belli suçlarda 3-4 yıl hapis cezası alan mahkumların tahliyesinin de önü açılacak.100 bine yakın hükümlü yararlanacakTorba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde, belli suç tiplerinde 3 ya da 4 yıl cezası kalan ve zaten dışarda hayata karışmış olan mahkumlar tahliye olacak. Daha önce denetimli serbestlik veya Kovid-19 izni nedeniyle tahliye edilenler de cezaevine geri çağırılmayacak. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.Hükümlülerin tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu karar verecek. Mahkumların karnelerini inceleyecek komisyon, hükümlü uyumlu mu, hizmetlere desteğe iş birliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu tüm bunları değerlendirecek. Son olarak hükümlü dinlenerek tahliyeye ilişkin karar verilecek.16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme de yer alacak.Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak.

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