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https://sputniknews.com.tr/20230707/ak-partiden-16-maddelik-torba-kanun-teklifi--1073263607.html
AK Parti'den 16 maddelik torba kanun teklifi
AK Parti'den 16 maddelik torba kanun teklifi
AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni bir torba kanun teklifi vermeye hazırlanıyor. 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T02:27+0300
2023-07-07T02:27+0300
türkiye
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AK Parti'nin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı belirtildi.NTV'nin haberine göre torba kanun teklifinde Kovid-19 ile ilgili de kararlar yer alıyor. Kovid-19 izninden yararlanan hükümlü sayısının 128 binin üstünde olduğu biliniyor. Kovid-19 izni uygulamasından yararlanarak dışarıda bulunanlar cezaevine geri çağrılmayacak. Belli suçlarda 3-4 yıl hapis cezası alan mahkumların tahliyesinin de önü açılacak.100 bine yakın hükümlü yararlanacakTorba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde, belli suç tiplerinde 3 ya da 4 yıl cezası kalan ve zaten dışarda hayata karışmış olan mahkumlar tahliye olacak. Daha önce denetimli serbestlik veya Kovid-19 izni nedeniyle tahliye edilenler de cezaevine geri çağırılmayacak. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.Hükümlülerin tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu karar verecek. Mahkumların karnelerini inceleyecek komisyon, hükümlü uyumlu mu, hizmetlere desteğe iş birliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu tüm bunları değerlendirecek. Son olarak hükümlü dinlenerek tahliyeye ilişkin karar verilecek.16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme de yer alacak.Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak.
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ak parti, torba, torba kanun, teklif, kanun teklifi
ak parti, torba, torba kanun, teklif, kanun teklifi

AK Parti'den 16 maddelik torba kanun teklifi

02:27 07.07.2023
© AA / TBMMTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA / TBMM
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AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni bir torba kanun teklifi vermeye hazırlanıyor. 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31 Temmuz'da sona erecek Kovid-19 izni kalıcı hale getiriliyor. Torba kanun teklifinde konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme de yer alıyor.
AK Parti'nin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı belirtildi.
NTV'nin haberine göre torba kanun teklifinde Kovid-19 ile ilgili de kararlar yer alıyor. Kovid-19 izninden yararlanan hükümlü sayısının 128 binin üstünde olduğu biliniyor. Kovid-19 izni uygulamasından yararlanarak dışarıda bulunanlar cezaevine geri çağrılmayacak. Belli suçlarda 3-4 yıl hapis cezası alan mahkumların tahliyesinin de önü açılacak.

100 bine yakın hükümlü yararlanacak

Torba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde, belli suç tiplerinde 3 ya da 4 yıl cezası kalan ve zaten dışarda hayata karışmış olan mahkumlar tahliye olacak. Daha önce denetimli serbestlik veya Kovid-19 izni nedeniyle tahliye edilenler de cezaevine geri çağırılmayacak. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.
Hükümlülerin tahliyesine baro temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu karar verecek. Mahkumların karnelerini inceleyecek komisyon, hükümlü uyumlu mu, hizmetlere desteğe iş birliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu tüm bunları değerlendirecek. Son olarak hükümlü dinlenerek tahliyeye ilişkin karar verilecek.
16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme de yer alacak.
Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak.
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