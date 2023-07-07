https://sputniknews.com.tr/20230707/adanada-yilan-panigi-havalar-isindi-ihbarlar-cogaldi-1073269266.html
Adana’da yılan paniği: Havalar ısındı, ihbarlar çoğaldı
Adana’da yılan paniği: Havalar ısındı, ihbarlar çoğaldı
Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte birçok mahalleden yılan ihbarı gelmeye başladı. Son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ekipler... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T10:17+0300
2023-07-07T10:17+0300
2023-07-07T10:17+0300
türkiye
adana
yılan
aşırı sıcaklar
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Adana’da son günlerde hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceyi geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine gelen yılan ihbarlarında da artış oldu. Birçok farklı mahalleden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak evlerine yılan girdiği ihbarında bulundu.Ekipler son günlerde en az 10 kez yılan ihbarına gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde de bir eve giren yılan, ekipler tarafından yakalanıp doğaya salındı.Ev sahibi Kamil Karacanlı, "Evde otururken atık kağıt toplayan bir kişi seslenerek yoldan bahçeye yılan girdiğini söyledi. Ben bahçeye baktım ama önce göremedim. Sonra baktığımda yılanın balkonun altına doğru geldiğini görünce ekipleri aradım. Ekipler kısa sürede geldi ve bir süre sonra yılanı tutup doğaya saldılar.” dedi.Son günlerde birçok yılan ihbarı geldiğini öğrendiğini anlatan Karacanlı, “Ben yılandan korkmadım ama vatandaşların gelip zarar vermemesi için ekiplere haber verdim. Ekipler de gelip yakalayıp doğaya bıraktı. Herkes böyle yapmalı, sonuçta bu hayvanlar zararlı değil.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230704/marketten-aldigi-brokolinin-icinden-yilan-cikti--1073162825.html
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adana
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adana, yılan, aşırı sıcaklar
adana, yılan, aşırı sıcaklar
Adana’da yılan paniği: Havalar ısındı, ihbarlar çoğaldı
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Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte birçok mahalleden yılan ihbarı gelmeye başladı. Son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ekipler tarafından alınarak doğaya salındı.
Adana’da son günlerde hava sıcaklığı nem ile birlikte 40 dereceyi geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine gelen yılan ihbarlarında da artış oldu. Birçok farklı mahalleden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak evlerine yılan girdiği ihbarında bulundu.
Ekipler son günlerde en az 10 kez yılan ihbarına gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde de bir eve giren yılan, ekipler tarafından yakalanıp doğaya salındı.
Ev sahibi Kamil Karacanlı, "Evde otururken atık kağıt toplayan bir kişi seslenerek yoldan bahçeye yılan girdiğini söyledi. Ben bahçeye baktım ama önce göremedim. Sonra baktığımda yılanın balkonun altına doğru geldiğini görünce ekipleri aradım. Ekipler kısa sürede geldi ve bir süre sonra yılanı tutup doğaya saldılar.” dedi.
Son günlerde birçok yılan ihbarı geldiğini öğrendiğini anlatan Karacanlı, “Ben yılandan korkmadım ama vatandaşların gelip zarar vermemesi için ekiplere haber verdim. Ekipler de gelip yakalayıp doğaya bıraktı. Herkes böyle yapmalı, sonuçta bu hayvanlar zararlı değil.” diye konuştu.