https://sputniknews.com.tr/20230704/marketten-aldigi-brokolinin-icinden-yilan-cikti--1073162825.html

Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı

Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı

İngiltere'de bir zincir marketten brokoli alan yaşlı adam, sebze demetinden yılan çıktığını görünce şoke oldu. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T16:55+0300

2023-07-04T16:55+0300

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yaşam

brokoli

yılan

ingiltere

market

yemek

mutfak

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İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kenti civarında yaşayan 63 yaşındaki Neville Linton, ünlü bir zincir marketten brokoli satın aldı. 3 gün sonra, yemek hazırladığı sırada satın aldığı brokolinin poşetini açan Linton, bir yılanın sebze demetinin arasında kıvrıldığını gördü. Linton, yılanlardan korktuğunu, bu yüzden akrabalarının yardımına koşup sürüngeni oradan çıkardıklarını söyledi."Oldukça korkutucuydu. Yılanlarla aram hiç iyi değildir" diyen yaşlı adam, "Brokoli'yi mutfakta öylece dışarıda bırakmadığım için şanslıyım, yoksa yılan evde başıboş dolaşırdı. Bu bizim için çok büyük bir risk olurdu çünkü burada yaşayan savunmasız iki insanımız (çocuklar) var” ifadelerini kullandı. Daha sonra Dudley Hayvanat Bahçesi'ne götürülen yılanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230526/yemeginden-canli-kurbaga-cikti-1071625450.html

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brokoli, yılan, ingiltere, market, yemek, mutfak