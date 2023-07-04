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https://sputniknews.com.tr/20230704/marketten-aldigi-brokolinin-icinden-yilan-cikti--1073162825.html
Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı
Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı
İngiltere'de bir zincir marketten brokoli alan yaşlı adam, sebze demetinden yılan çıktığını görünce şoke oldu. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T16:55+0300
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yaşam
brokoli
yılan
ingiltere
market
yemek
mutfak
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İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kenti civarında yaşayan 63 yaşındaki Neville Linton, ünlü bir zincir marketten brokoli satın aldı. 3 gün sonra, yemek hazırladığı sırada satın aldığı brokolinin poşetini açan Linton, bir yılanın sebze demetinin arasında kıvrıldığını gördü. Linton, yılanlardan korktuğunu, bu yüzden akrabalarının yardımına koşup sürüngeni oradan çıkardıklarını söyledi."Oldukça korkutucuydu. Yılanlarla aram hiç iyi değildir" diyen yaşlı adam, "Brokoli'yi mutfakta öylece dışarıda bırakmadığım için şanslıyım, yoksa yılan evde başıboş dolaşırdı. Bu bizim için çok büyük bir risk olurdu çünkü burada yaşayan savunmasız iki insanımız (çocuklar) var” ifadelerini kullandı. Daha sonra Dudley Hayvanat Bahçesi'ne götürülen yılanın durumunun iyi olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230526/yemeginden-canli-kurbaga-cikti-1071625450.html
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brokoli, yılan, ingiltere, market, yemek, mutfak
brokoli, yılan, ingiltere, market, yemek, mutfak

Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı

16:55 04.07.2023 (güncellendi: 16:57 04.07.2023)
© FlickrBrokoli
Brokoli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© Flickr
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İngiltere'de bir zincir marketten brokoli alan yaşlı adam, sebze demetinden yılan çıktığını görünce şoke oldu.
İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kenti civarında yaşayan 63 yaşındaki Neville Linton, ünlü bir zincir marketten brokoli satın aldı.
3 gün sonra, yemek hazırladığı sırada satın aldığı brokolinin poşetini açan Linton, bir yılanın sebze demetinin arasında kıvrıldığını gördü.
Linton, yılanlardan korktuğunu, bu yüzden akrabalarının yardımına koşup sürüngeni oradan çıkardıklarını söyledi.
"Oldukça korkutucuydu. Yılanlarla aram hiç iyi değildir" diyen yaşlı adam, "Brokoli'yi mutfakta öylece dışarıda bırakmadığım için şanslıyım, yoksa yılan evde başıboş dolaşırdı. Bu bizim için çok büyük bir risk olurdu çünkü burada yaşayan savunmasız iki insanımız (çocuklar) var” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Dudley Hayvanat Bahçesi'ne götürülen yılanın durumunun iyi olduğu bildirildi.
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