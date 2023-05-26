https://sputniknews.com.tr/20230526/yemeginden-canli-kurbaga-cikti-1071625450.html

Satın aldığı Japon yemeğinin içinden canlı kurbağa çıktı

Satın aldığı Japon yemeğinin içinden canlı kurbağa çıktı

Japonya'da bir restorandan Udon satın alan bir adam, yemeğinin içinde canlı kurbağa buldu. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T17:41+0300

2023-05-26T17:41+0300

2023-05-26T17:42+0300

dünya

japonya

kurbağa

yemek

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Twitter'da 'Kaito' isimli bir kullanıcı, bir iş gezisinde aldığı Udon yemeğinin içinden kurbağa çıktığını söyledi. Japon kullanıcı, kurbağanın videosunu paylaşarak takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı.Şirket ise, kurbağanın 'sebze işleme fabrikalarında karışmış olabileceğini' söyledi ve bir özür metni yayınladı. Şirket ayrıca, 'çiğ sebze işleyen her fabrikada yerinde denetimler gerçekleştirip gerekli güçlendirmeler yapılana kadar' çiğ sebze içeren gıda maddelerinin satışını geçici olarak askıya alacağını duyurdu.* Udon: Japon mutfağında kalın buğday unundan yapılan bir erişte türü.

japonya

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japonya, kurbağa, yemek