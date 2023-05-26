https://sputniknews.com.tr/20230526/yemeginden-canli-kurbaga-cikti-1071625450.html
Satın aldığı Japon yemeğinin içinden canlı kurbağa çıktı
Satın aldığı Japon yemeğinin içinden canlı kurbağa çıktı
Japonya'da bir restorandan Udon satın alan bir adam, yemeğinin içinde canlı kurbağa buldu. 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T17:41+0300
2023-05-26T17:41+0300
2023-05-26T17:42+0300
dünya
japonya
kurbağa
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064950651_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_a44b520d4029ddbc6b9bd7d5ee706c46.jpg
Twitter'da 'Kaito' isimli bir kullanıcı, bir iş gezisinde aldığı Udon yemeğinin içinden kurbağa çıktığını söyledi. Japon kullanıcı, kurbağanın videosunu paylaşarak takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı.Şirket ise, kurbağanın 'sebze işleme fabrikalarında karışmış olabileceğini' söyledi ve bir özür metni yayınladı. Şirket ayrıca, 'çiğ sebze işleyen her fabrikada yerinde denetimler gerçekleştirip gerekli güçlendirmeler yapılana kadar' çiğ sebze içeren gıda maddelerinin satışını geçici olarak askıya alacağını duyurdu.* Udon: Japon mutfağında kalın buğday unundan yapılan bir erişte türü.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/18/1064950651_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_93fbc2f32adc4773a99aaebf20759a97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, kurbağa, yemek
Satın aldığı Japon yemeğinin içinden canlı kurbağa çıktı
17:41 26.05.2023 (güncellendi: 17:42 26.05.2023) Abone ol
Japonya'da bir restorandan Udon satın alan bir adam, yemeğinin içinde canlı kurbağa buldu.
Twitter'da 'Kaito' isimli bir kullanıcı, bir iş gezisinde aldığı Udon yemeğinin içinden kurbağa çıktığını söyledi.
Japon kullanıcı, kurbağanın videosunu paylaşarak takipçilerini dikkatli olmaya çağırdı.
Şirket ise, kurbağanın 'sebze işleme fabrikalarında karışmış olabileceğini' söyledi ve bir özür metni yayınladı.
Şirket ayrıca, 'çiğ sebze işleyen her fabrikada yerinde denetimler gerçekleştirip gerekli güçlendirmeler yapılana kadar' çiğ sebze içeren gıda maddelerinin satışını geçici olarak askıya alacağını duyurdu.
* Udon: Japon mutfağında kalın buğday unundan yapılan bir erişte türü.