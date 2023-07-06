https://sputniknews.com.tr/20230706/zam-sonrasi-hangi-memur-ne-kadar-maas-alacak-1073223530.html
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T08:48+0300
2023-07-06T08:48+0300
2023-07-06T08:48+0300
ekonomi
memur maaşı
emekli maaşı
aylık
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Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın 1. 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11.55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 artış sağlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.Öğretmen, polis ve doktor maaşı ne kadar oldu?Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20230705/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-veri-tuik-haziran-ayi-enflasyon-oranini-acikladi-1073184822.html
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hangi memur ne kadar maaş alacak, öğretmen zamlı maaş, polis zamlı maaş, avukat zamlı maaş, imam zamlı maaş, doktor zamlı maaş, enflasyon oranı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, memur zamlı maaş 2023, memur maaşları
hangi memur ne kadar maaş alacak, öğretmen zamlı maaş, polis zamlı maaş, avukat zamlı maaş, imam zamlı maaş, doktor zamlı maaş, enflasyon oranı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, memur zamlı maaş 2023, memur maaşları
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
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Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. İşte memurların kalem kalem zamlı maaşları...
Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü.
Bu yılın 1. 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11.55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 artış sağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.
Öğretmen, polis ve doktor maaşı ne kadar oldu?
Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.
En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.
Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle oldu:
Unvanlar
Derece
2023 Ocak-Haziran
2023 Temmuz Aralık
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
20.724
32.451
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
12.632
22.938
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
18.246
29.538
ÖĞRETMEN
1/4
15.793
26.654
BAŞKOMİSER
3/1
20.873
32.626
POLİS MEMURU
8/1
18.235
29.525
UZMAN DOKTOR
1/4
39.872
54.959
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
15.611
26.440
MÜHENDİS
1/4
21.295
33.122
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
13.142
23.538
PROFESÖR
1/4
34.057
48.124
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
20.139
31.763
VAİZ
1/4
16.615
27.620