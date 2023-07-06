https://sputniknews.com.tr/20230706/zam-sonrasi-hangi-memur-ne-kadar-maas-alacak-1073223530.html

Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?

Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T08:48+0300

2023-07-06T08:48+0300

2023-07-06T08:48+0300

ekonomi

memur maaşı

emekli maaşı

aylık

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Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın 1. 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11.55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 artış sağlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.Öğretmen, polis ve doktor maaşı ne kadar oldu?Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle oldu:

https://sputniknews.com.tr/20230705/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-veri-tuik-haziran-ayi-enflasyon-oranini-acikladi-1073184822.html

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