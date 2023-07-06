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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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https://sputniknews.com.tr/20230706/zam-sonrasi-hangi-memur-ne-kadar-maas-alacak-1073223530.html
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T08:48+0300
2023-07-06T08:48+0300
ekonomi
memur maaşı
emekli maaşı
aylık
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Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın 1. 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11.55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 artış sağlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.Öğretmen, polis ve doktor maaşı ne kadar oldu?Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20230705/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-veri-tuik-haziran-ayi-enflasyon-oranini-acikladi-1073184822.html
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hangi memur ne kadar maaş alacak, öğretmen zamlı maaş, polis zamlı maaş, avukat zamlı maaş, imam zamlı maaş, doktor zamlı maaş, enflasyon oranı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, memur zamlı maaş 2023, memur maaşları
hangi memur ne kadar maaş alacak, öğretmen zamlı maaş, polis zamlı maaş, avukat zamlı maaş, imam zamlı maaş, doktor zamlı maaş, enflasyon oranı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, memur zamlı maaş 2023, memur maaşları

Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?

08:48 06.07.2023
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Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. İşte memurların kalem kalem zamlı maaşları...
Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü.
Bu yılın 1. 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11.55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 artış sağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Öğretmen, polis ve doktor maaşı ne kadar oldu?

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.
En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.
Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle oldu:

Unvanlar

Derece

2023 Ocak-Haziran

2023 Temmuz Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

20.724

32.451

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

12.632

22.938

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

18.246

29.538

ÖĞRETMEN

1/4

15.793

26.654

BAŞKOMİSER

3/1

20.873

32.626

POLİS MEMURU

8/1

18.235

29.525

UZMAN DOKTOR

1/4

39.872

54.959

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

15.611

26.440

MÜHENDİS

1/4

21.295

33.122

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

13.142

23.538

PROFESÖR

1/4

34.057

48.124

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

20.139

31.763

VAİZ

1/4

16.615

27.620

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EKONOMİ
TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı: Memur ve emekli maaşında zam oranı belli oldu
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