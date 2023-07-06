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https://sputniknews.com.tr/20230706/twittera-rakip-sosyal-medya-platformu-threads-kullanima-acildi-1073239958.html
Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı
Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:20+0300
2023-07-06T13:28+0300
dünya
threads
twitter
meta
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Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi. Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi. Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi. İlk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını kaydetti. Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti" bilgisini paylaştı.Zuckerberg'den 11 yıl sonra ilk tweetZuckerberg ayrıca, 11 yıl sonra ilk defa Tweet atarak, Threads açıldıktan sonra Twitter’da ‘karşılıklı olarak birbirini gösteren iki örümcek adam’ fotoğrafı paylaştı.
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twitter, threads nedir, threads indir, threads instagram
twitter, threads nedir, threads indir, threads instagram

Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

13:20 06.07.2023 (güncellendi: 13:28 06.07.2023)
© AFP 2023Threads
Threads - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.
Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.
Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi.
Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

İlk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını kaydetti.
Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti" bilgisini paylaştı.

Zuckerberg'den 11 yıl sonra ilk tweet

Zuckerberg ayrıca, 11 yıl sonra ilk defa Tweet atarak, Threads açıldıktan sonra Twitter’da ‘karşılıklı olarak birbirini gösteren iki örümcek adam’ fotoğrafı paylaştı.
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