https://sputniknews.com.tr/20230706/twittera-rakip-sosyal-medya-platformu-threads-kullanima-acildi-1073239958.html

Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T13:20+0300

2023-07-06T13:20+0300

2023-07-06T13:28+0300

dünya

threads

twitter

meta

mark zuckerberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073239632_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_6ba85758bb6731b0d3aa4a3b18357bae.jpg

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi. Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi. Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi. İlk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını kaydetti. Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti" bilgisini paylaştı.Zuckerberg'den 11 yıl sonra ilk tweetZuckerberg ayrıca, 11 yıl sonra ilk defa Tweet atarak, Threads açıldıktan sonra Twitter’da ‘karşılıklı olarak birbirini gösteren iki örümcek adam’ fotoğrafı paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

twitter, threads nedir, threads indir, threads instagram