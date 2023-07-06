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https://sputniknews.com.tr/20230706/seyyanen-zammin-ardindan-yeni-kidem-tazminati-tavani-belli-oldu-1073223241.html
Seyyanen zammın ardından yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Seyyanen zammın ardından yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,82 TL’ye yükselecek. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T07:36+0300
2023-07-06T07:36+0300
ekonomi
kıdem tazminatı
memur maaşı
emekli maaşı
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Memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.Habertürk'ün haberine göre, İş Kanunu’na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8 bin 76 TL’lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar.Kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacakAK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19 bin 982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,82 TL’ye yükselecek.
https://sputniknews.com.tr/20230705/teklif-tbmmde-en-dusuk-memur-maasi-ve-seyyanen-zam-tutari-aciklandi-1073191572.html
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kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı, 2023 tavan kıdem tazminatı, memur kıdem tazminatı hesaplama
kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı, 2023 tavan kıdem tazminatı, memur kıdem tazminatı hesaplama

Seyyanen zammın ardından yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

07:36 06.07.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSETL- Dolar
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© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,82 TL’ye yükselecek.
Memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.
Habertürk'ün haberine göre, İş Kanunu’na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8 bin 76 TL’lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar.

Kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19 bin 982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489,82 TL’ye yükselecek.
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Teklif TBMM'de: En düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı açıklandı
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