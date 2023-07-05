https://sputniknews.com.tr/20230705/teklif-tbmmde-en-dusuk-memur-maasi-ve-seyyanen-zam-tutari-aciklandi-1073191572.html
Teklif TBMM'de: En düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı açıklandı
Teklif TBMM'de: En düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı açıklandı
En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T12:24+0300
2023-07-05T12:24+0300
2023-07-05T12:24+0300
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Teklif TBMM'de: En düşük memur maaşı ve seyyanen zam tutarı açıklandı
Ayrıntılar geliyor
En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.