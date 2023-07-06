https://sputniknews.com.tr/20230706/rus-ordusu-lvov-kentinde-challenger-tanklarinin-bulundugu-akademiyi-vurdu-1073259432.html

‘Rus ordusu Lvov kentinde Challenger tanklarının bulunduğu akademiyi vurdu’

‘Rus ordusu Lvov kentinde Challenger tanklarının bulunduğu akademiyi vurdu’

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Lvov kentindeki askeri teçhizatın yığıldığı alana ve yaklaşık 800 Ukraynalı asker ile paralı... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T22:06+0300

2023-07-06T22:06+0300

2023-07-06T22:06+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Lvov kentinde askeri teçhizatın yığıldığı alanı ve yaklaşık 800 Ukraynalı asker ile paralı askerin bulunduğu bir kışlayı vurduğu bilgisini verdi.Yetkili, “Düşmanın stratejik rezervlerine yapılan bugünkü saldırının hedefi, Lvov'daki Batı menşeli askeri teçhizat ve Kara Kuvvetleri Akademisi’ndeki militanlardı. Batı üretimi zırhlı araçların ve yüksek ihtimalle İngiliz Challenger tanklarının da bulunduğu akademinin park alanı hassas silahlarla vuruldu” diye konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi ayrıca saldırılardan birinin yaklaşık 800 Ukraynalı asker ile yabancı paralı askerin bulunduğu kışlaya isabet ettiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktaları, ayrıca Batı yapımı zırhlı araçların depolandığı yerleri hassas silahlarla vurduğunu, ‘belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu, düşmanın stratejik rezervlerinin önemli ölçüde hasar gördüğünü’ duyurmuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruz başlattıkları tarihten sonraki bir ay içinde 18 uçak ve helikopter, ayrıca aralarında 16 Leopard tankının da bulunduğu 920 adet zırhlı araç kaybettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230426/ukraynaya-hangi-ulkeler-silah-tedarik-ediyor-1070239722.html

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