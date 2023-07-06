https://sputniknews.com.tr/20230706/rus-bakan-yardimcisi-turk-mevkidasiyla-tahil-koridorunu-gorustu-ticari-bir-anlasmaya-donustu-1073241770.html

Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl koridorunu görüştü: 'Ticari bir anlaşmaya dönüştü'

Rus bakan yardımcısı, Türk mevkidaşıyla tahıl koridorunu görüştü: 'Ticari bir anlaşmaya dönüştü'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türk mevkidaşı Burak Akçapar ile tahıl anlaşmasının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T14:01+0300

2023-07-06T14:01+0300

2023-07-06T14:01+0300

ukrayna krizi

sergey verşinin

rusya

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ile Türk mevkidaşı Akçapar’ın tahıl anlaşmasıyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.Rus Dışişleri’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Taraflar, İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de yapılan paket anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle ilgili konular hakkında detaylı bir görüş alışverişi yaptılar” denildi.Açıklamada ayrıca, “Rusya tarafı görüşme sırasında, tahıl anlaşmasının Ukrayna’nın gıda ürünü ihracatı yapması için şekillenmiş ticari bir anlaşma halini aldığını ve gereksinim içindeki Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin gıda güvenliğini sağlayıp onlara yardım etmek gibi insani gerekçelerinden uzaklaştığını belirtti” ifadeleri yer aldı.Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması gibi Rusya’nın gıda ürünlerinin ihracatına uygulanan dolaylı yaptırımların kaldırılmasını da içeren tahıl anlaşmasının süresi 18 Temmuz’da doluyor.Bu nedenle bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karara varılması gerekiyor. Rusya tarafı, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmeyişi nedeniyle anlaşmadan çekileceğinin sinyallerini veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230703/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-tavizde-bulunmayacagiz-1073134148.html

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sergey verşinin, rusya, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru