https://sputniknews.com.tr/20230703/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-tavizde-bulunmayacagiz-1073134148.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, tahıl anlaşmasını uzatılması için ülkesinin Rusya’ya tavizde bulunmayacağını belirtti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:40+0300
2023-07-03T23:40+0300
2023-07-03T23:40+0300
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
rusya
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Kuleba, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tahıl koridorunu korumak için taviz vermemeliyiz. Yükümlülüklerine uyması gereken Rusya Federasyonu’dur” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Temmuz’un tahıl anlaşmasının son günü olacağını dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da anlaşmayı uzatmak için hiçbir sebebin olmadığını, zira anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230628/rusyanin-18-temmuzda-tahil-anlasmasindan-ayrilma-olasiligi-yuksek-1072947202.html
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tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, tahıl anlaşmasını uzatılması için ülkesinin Rusya’ya tavizde bulunmayacağını belirtti.
Kuleba, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tahıl koridorunu korumak için taviz vermemeliyiz. Yükümlülüklerine uyması gereken Rusya Federasyonu’dur” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Temmuz’un tahıl anlaşmasının son günü olacağını dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da anlaşmayı uzatmak için hiçbir sebebin olmadığını, zira anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmediğini ifade etmişti.