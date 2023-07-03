https://sputniknews.com.tr/20230703/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-tavizde-bulunmayacagiz-1073134148.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, tahıl anlaşmasını uzatılması için ülkesinin Rusya’ya tavizde bulunmayacağını belirtti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T23:40+0300

2023-07-03T23:40+0300

2023-07-03T23:40+0300

ukrayna krizi

tahıl anlaşması

rusya

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Kuleba, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tahıl koridorunu korumak için taviz vermemeliyiz. Yükümlülüklerine uyması gereken Rusya Federasyonu’dur” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Temmuz’un tahıl anlaşmasının son günü olacağını dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da anlaşmayı uzatmak için hiçbir sebebin olmadığını, zira anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmediğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230628/rusyanin-18-temmuzda-tahil-anlasmasindan-ayrilma-olasiligi-yuksek-1072947202.html

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tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba