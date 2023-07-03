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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230703/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-tavizde-bulunmayacagiz-1073134148.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, tahıl anlaşmasını uzatılması için ülkesinin Rusya’ya tavizde bulunmayacağını belirtti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-03T23:40+0300
2023-07-03T23:40+0300
ukrayna krizi
tahıl anlaşması
rusya
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Kuleba, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tahıl koridorunu korumak için taviz vermemeliyiz. Yükümlülüklerine uyması gereken Rusya Federasyonu’dur” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Temmuz’un tahıl anlaşmasının son günü olacağını dile getirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da anlaşmayı uzatmak için hiçbir sebebin olmadığını, zira anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmediğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230628/rusyanin-18-temmuzda-tahil-anlasmasindan-ayrilma-olasiligi-yuksek-1072947202.html
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tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
tahıl anlaşması, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Tahıl anlaşmasının uzatılması için tavizde bulunmayacağız

23:40 03.07.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIDmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, tahıl anlaşmasını uzatılması için ülkesinin Rusya’ya tavizde bulunmayacağını belirtti.
Kuleba, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tahıl koridorunu korumak için taviz vermemeliyiz. Yükümlülüklerine uyması gereken Rusya Federasyonu’dur” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 18 Temmuz’un tahıl anlaşmasının son günü olacağını dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da anlaşmayı uzatmak için hiçbir sebebin olmadığını, zira anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmediğini ifade etmişti.
Tahıl anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
Ukrayna krizi
‘Rusya'nın 18 Temmuz'da tahıl anlaşmasından ayrılma olasılığı yüksek'
28 Haziran , 11:00
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