https://sputniknews.com.tr/20230628/rusyanin-18-temmuzda-tahil-anlasmasindan-ayrilma-olasiligi-yuksek-1072947202.html

‘Rusya'nın 18 Temmuz'da tahıl anlaşmasından ayrılma olasılığı yüksek'

‘Rusya'nın 18 Temmuz'da tahıl anlaşmasından ayrılma olasılığı yüksek'

Süresi temmuz ayında dolduğunda Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilme olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Bunun gerçekleşmesi halinde tahıl fiyatlarının... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T11:00+0300

2023-06-28T11:00+0300

2023-06-28T11:01+0300

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tahıl ihracatı

tahıl anlaşması

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Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren yapılan anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sürdürülen görüşmeler konusunda bilgisi olan bir kaynak, Sputnik haber ajansına demecinde, “Umut verici bir gelişme yok, bu olasılık (Rusya’nın anlaşmadan ayrılma olasılığı) hala çok yüksek” dedi.Anlaşmanın Rusya tahılıyla ilgili olan kısmının yerine getirilmesi adına Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin Rusya ve Batı ülkeleriyle görüşmeyi sürdürdüğünü kaydeden kaynak, “Söz konusu görüşmelerede Batılı meslektaşlarımızı tahıl anlaşmasıyla ilgili olumsuz süreçler yaşanması halinde bunun tarım ürünü fiyatlarının artmasına ve genel olarak da ihtiyacı olan ülkelerde gıda güvenliği konusunda büyük sorun yaşanmasına sebep olacağı konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.Tahıl anlaşmasının geçerlilik süresi, uzatılmaması halinde 18 Temmuz’da son bulacak.İstanbul’da Temmuz 2022’de üstünde mutabık kalınan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli biçimde çıkarılmasının sağlanması gibi, Rusya tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki dolaylı kısıtlamaların da kaldırılmasını içeriyordu.Ancak bu kısıtlamalar, Rusya’nın uyarıları ile Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in çağrılarına karşın hala kaldırılmış değil.

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rusya, türkiye, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl anlaşması