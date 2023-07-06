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https://sputniknews.com.tr/20230706/mecliste-yeni-grup-kuruluyor-1073240263.html
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Meclis'te yeni grup kuruluyor
Saadet ve Gelecek Partisi, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı. Kurulacak grup, Meclis'teki 6. grup olacak. 2 parti TBMM'de Saadet Partisi grubu olarak... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:21+0300
2023-07-06T13:45+0300
politika
meclis
saadet partisi
gelecek partisi
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Saadet ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı. Buna göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "14-28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Seçim sonrası parti içinde çok kapsamlı istişarelerde bulunduk. Siyasi iktidar her türlü devlet imkanını kullanıp, montaj dahil, her türlü siyasi ahlaksızlığa başvurarak iktidarını sürdürme iznini milletten aldığı kanaatine sahip. Sürdüre geldikleri yanlışları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri ibra etmiş gibi bir psikolojiyle hiçbir yorum yapmaksızın yoluna devam etme düşüncesi içinde. Muhalefet partileri de kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.İlk grup toplantısı haftayaKaramollaoğlu, şunları kaydetti:"Grup olmadan yapılan çalışmalar çok zayıf kalıyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir çatlak vesilesi olarak görmek de mümkün bir zenginlik olarak da görmek mümkün. Farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum."Karamollaoğlu, açıklamasının devamında, "Meclis'te bugün arkadaşlarımızla bir araya gelip ilk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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meclis, saadet partisi, gelecek partisi
meclis, saadet partisi, gelecek partisi

Meclis'te yeni grup kuruluyor

13:21 06.07.2023 (güncellendi: 13:45 06.07.2023)
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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Saadet ve Gelecek Partisi, Meclis'te grup kurma konusunda anlaştı. Kurulacak grup, Meclis'teki 6. grup olacak. 2 parti TBMM'de Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek.
Saadet ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı. Buna göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu, "14-28 Mayıs seçimlerinden sonra siyasi hayatımızın en önemli gelişmesine şahit oluyoruz. Seçim sonrası parti içinde çok kapsamlı istişarelerde bulunduk. Siyasi iktidar her türlü devlet imkanını kullanıp, montaj dahil, her türlü siyasi ahlaksızlığa başvurarak iktidarını sürdürme iznini milletten aldığı kanaatine sahip. Sürdüre geldikleri yanlışları, yolsuzlukları, adaletsizlikleri ibra etmiş gibi bir psikolojiyle hiçbir yorum yapmaksızın yoluna devam etme düşüncesi içinde. Muhalefet partileri de kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlk grup toplantısı haftaya

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Grup olmadan yapılan çalışmalar çok zayıf kalıyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir çatlak vesilesi olarak görmek de mümkün bir zenginlik olarak da görmek mümkün. Farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum."
Karamollaoğlu, açıklamasının devamında, "Meclis'te bugün arkadaşlarımızla bir araya gelip ilk grup toplantımızı da önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
TÜRKİYE
Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor
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