https://sputniknews.com.tr/20230705/saadet-partisi-ile-gelecek-partisi-anlasti-mecliste-yeni-grup-kuruluyor-1073218826.html

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T23:21+0300

2023-07-05T23:21+0300

2023-07-05T23:21+0300

türkiye

gelecek

gelecek partisi

saadet partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066460135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb73dd22c8c6673ab069d74d85538e97.jpg

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi.İki parti TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı. NTV'nin haberine göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Grup kurma kararını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Ortak basın toplantısı saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gelecek, gelecek partisi, saadet partisi