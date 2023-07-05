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Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor
Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor
Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T23:21+0300
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türkiye
gelecek
gelecek partisi
saadet partisi
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Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi.İki parti TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı. NTV'nin haberine göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Grup kurma kararını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Ortak basın toplantısı saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek.
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gelecek, gelecek partisi, saadet partisi
gelecek, gelecek partisi, saadet partisi

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi anlaştı: Meclis'te yeni grup kuruluyor

23:21 05.07.2023
© Saadet partisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Saadet partisi
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Saadet Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup kurma konusunda anlaştı.
Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi.
İki parti TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı.
NTV'nin haberine göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Grup kurma kararını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.
Ortak basın toplantısı saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek.
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