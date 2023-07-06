https://sputniknews.com.tr/20230706/kastamonuda-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-1073226309.html
Kastamonu’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kastamonu’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kastamonu'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararla ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T10:14+0300
2023-07-06T10:14+0300
2023-07-06T10:14+0300
türkiye
kastamonu
orman
orman yangını
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Kastamonu Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kastamonu’da ormanlık alanlara girişler yasaklanmasına dair karar aldı. Alınan karara göre, ormanlara girişler yasaklandı. Orman yangınlarının engellenmesi ile ilgili alınan karar çerçevesinde 15 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında mesire alanlarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek. Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması da yasak olacak. Ormanlık alanlar civarında bulunan bağ, bahçelerdeki temizlik çalışmaları sırasında ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve anız yakılmasının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-ormanlara-giris-yasaklandi-1072776832.html
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kastamonu, orman, orman yangını
kastamonu, orman, orman yangını
Kastamonu’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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Kastamonu'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Kastamonu Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kastamonu’da ormanlık alanlara girişler yasaklanmasına dair karar aldı.
Alınan karara göre, ormanlara girişler yasaklandı. Orman yangınlarının engellenmesi ile ilgili alınan karar çerçevesinde 15 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında mesire alanlarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek. Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması da yasak olacak.
Ormanlık alanlar civarında bulunan bağ, bahçelerdeki temizlik çalışmaları sırasında ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve anız yakılmasının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.