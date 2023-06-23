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https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-ormanlara-giris-yasaklandi-1072776832.html
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı
İstanbul Valiliği, ormanlara girişlerin yarından itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T09:26+0300
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türkiye
ormanlık alan
istanbul
istanbul valiliği
orman
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İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/valilik-acikladi-112-gun-sureyle-yasaklandi-30-eylulde-sona-erecek-1072178073.html
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ormanlık alan, istanbul, istanbul valiliği, orman, yasak
ormanlık alan, istanbul, istanbul valiliği, orman, yasak

Valilik açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı

09:26 23.06.2023 (güncellendi: 09:34 23.06.2023)
© AAOrman
Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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İstanbul Valiliği, ormanlara girişlerin yarından itibaren 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir" denildi.
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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Valilik açıkladı: 112 gün süreyle yasaklandı, 30 Eylül'de sona erecek
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