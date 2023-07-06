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İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin NATO Genel Sekreteri Jens... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T19:35+0300
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dünya
tobias billström
nato
türkiye
isveç
toplantı
üçlü muhtıra
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 28 Haziran 2022'de imzaladığı Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen 5. toplantısının ardından basına değerlendirmelerde bulundu."Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum" ifadesini kullanan Billström, NATO üyesi olmak için yoğun çalıştıklarını belirtti.11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni işaret eden Billström, "Önümüzdeki hafta olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz ama bu tamamen Türkiye'ye ait bir karar olacak" diye konuştu.​​​​​​​Billström, bugün Stockholm Bölge Mahkemesi'nin PKK/YPG üyesine haraç toplamaktan ceza verdiğini hatırlatarak, "Ülkemizde terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek. Bu tarihi bir karardır. PKK'ya yönelik endişeleri ciddiye aldığımızın da bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230706/disisleri-bakani-fidan-uclu-gorusmede-isvecin-natoya-katilim-surecini-ele-aldik--1073252104.html
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tobias billström, nato, türkiye, isveç, toplantı, üçlü muhtıra
tobias billström, nato, türkiye, isveç, toplantı, üçlü muhtıra

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum

19:35 06.07.2023
© AA / NATO / POOLHakan Fidan, Tobias Billström
Hakan Fidan, Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / NATO / POOL
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde bir araya geldiği toplantıda ilerleme sağlandığını düşündüğünü söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 28 Haziran 2022'de imzaladığı Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen 5. toplantısının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.
"Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum" ifadesini kullanan Billström, NATO üyesi olmak için yoğun çalıştıklarını belirtti.
11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni işaret eden Billström, "Önümüzdeki hafta olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz ama bu tamamen Türkiye'ye ait bir karar olacak" diye konuştu.
​​​​​​​Billström, bugün Stockholm Bölge Mahkemesi'nin PKK/YPG üyesine haraç toplamaktan ceza verdiğini hatırlatarak, "Ülkemizde terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek. Bu tarihi bir karardır. PKK'ya yönelik endişeleri ciddiye aldığımızın da bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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