https://sputniknews.com.tr/20230706/isvec-disisleri-bakani-billstrom-yaptigimiz-gorusmede-ilerleme-saglandigini-dusunuyorum-1073254797.html

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin NATO Genel Sekreteri Jens... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T19:35+0300

2023-07-06T19:35+0300

2023-07-06T19:35+0300

dünya

tobias billström

nato

türkiye

isveç

toplantı

üçlü muhtıra

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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 28 Haziran 2022'de imzaladığı Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen 5. toplantısının ardından basına değerlendirmelerde bulundu."Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum" ifadesini kullanan Billström, NATO üyesi olmak için yoğun çalıştıklarını belirtti.11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni işaret eden Billström, "Önümüzdeki hafta olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz ama bu tamamen Türkiye'ye ait bir karar olacak" diye konuştu.​​​​​​​Billström, bugün Stockholm Bölge Mahkemesi'nin PKK/YPG üyesine haraç toplamaktan ceza verdiğini hatırlatarak, "Ülkemizde terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek. Bu tarihi bir karardır. PKK'ya yönelik endişeleri ciddiye aldığımızın da bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230706/disisleri-bakani-fidan-uclu-gorusmede-isvecin-natoya-katilim-surecini-ele-aldik--1073252104.html

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tobias billström, nato, türkiye, isveç, toplantı, üçlü muhtıra