https://sputniknews.com.tr/20230706/disisleri-bakani-fidan-uclu-gorusmede-isvecin-natoya-katilim-surecini-ele-aldik--1073252104.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Üçlü görüşmede İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: Üçlü görüşmede İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:48+0300
2023-07-06T17:48+0300
2023-07-06T17:54+0300
hakan fidan
nato
isveç
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: "NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır""İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor"
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hakan fidan, nato, isveç
Dışişleri Bakanı Fidan: Üçlü görüşmede İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ele aldık
17:48 06.07.2023 (güncellendi: 17:54 06.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
"NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır"
"İsveç mevzuat değişikliği anlamında adımlar attı ancak mevzuat değişikliklerin fiiliyata yansıması gerekiyor"