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https://sputniknews.com.tr/20230706/israil-ordusu-lubnanin-guneyini-hedef-aldi-1073238217.html
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef aldı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef aldı
İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail tarafına havan mermisinin atılması üzerine söz konusu bölgeyi vurduğunu duyurdu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T12:57+0300
2023-07-06T12:57+0300
dünya
ortadoğu
lübnan
israil
saldırı
havan mermisi
patlama
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İsrail Ordu Sözcülüğü, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Gacar köyü yakınlarındaki bir patlama ihbarı üzerine bölgeye giden birliklerin, Lübnan'dan havan mermisinin atıldığını ve bunun sınırın yakınlarında İsrail tarafında patladığını tespit ettiğini belirtti.Açıklamada, Lübnan'dan havan mermisinin atıldığı bölgelerin vurulduğu kaydedildi.Lübnan devlet televizyonu da İsrail tarafından atılan 20 top mermisinin Kefar Şuba, Halta Çiftliği bölgelerine düştüğünü duyurdu.Olayda ölü, yaralı veya maddi hasar bilgisi paylaşılmadı.Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Akhbariyya gazetesi, sabah saatlerinde, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e yönelik roket atıldığını, İsrail'in de aynı bölgeye roketle karşılık verdiğini duyurmuştu.Ancak İsrail ordusundan yetkililer, ülke medyasına yaptığı açıklamada, eski bir mayının infilak etmesi sonucu sınırda patlamanın meydana geldiğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230705/israil-ordusu-cenindeki-operasyonun-bittigini-duyurdu--1073184504.html
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ortadoğu, lübnan, israil, saldırı, havan mermisi, patlama
ortadoğu, lübnan, israil, saldırı, havan mermisi, patlama

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef aldı

12:57 06.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu-füze
İsrail ordusu-füze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail tarafına havan mermisinin atılması üzerine söz konusu bölgeyi vurduğunu duyurdu.
İsrail Ordu Sözcülüğü, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Gacar köyü yakınlarındaki bir patlama ihbarı üzerine bölgeye giden birliklerin, Lübnan'dan havan mermisinin atıldığını ve bunun sınırın yakınlarında İsrail tarafında patladığını tespit ettiğini belirtti.
Açıklamada, Lübnan'dan havan mermisinin atıldığı bölgelerin vurulduğu kaydedildi.
Lübnan devlet televizyonu da İsrail tarafından atılan 20 top mermisinin Kefar Şuba, Halta Çiftliği bölgelerine düştüğünü duyurdu.
Olayda ölü, yaralı veya maddi hasar bilgisi paylaşılmadı.
Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Akhbariyya gazetesi, sabah saatlerinde, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e yönelik roket atıldığını, İsrail'in de aynı bölgeye roketle karşılık verdiğini duyurmuştu.
Ancak İsrail ordusundan yetkililer, ülke medyasına yaptığı açıklamada, eski bir mayının infilak etmesi sonucu sınırda patlamanın meydana geldiğini iddia etmişti.
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu
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