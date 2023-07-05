İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Avrupa’da genel bir faşistleşme süreci var’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kaptan-ı Derya
20:27
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
13 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:44
106 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230705/israil-ordusu-cenindeki-operasyonun-bittigini-duyurdu--1073184504.html
İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu
İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:00+0300
2023-07-05T10:06+0300
dünya
israil
cenin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
cenin mülteci kampı
operasyon
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073184952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a146ef10a18104151504a1e182f9169.jpg
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, bir İsrail askeri ve 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.AFP'ye konuşan bir askeri sözcü, "Operasyon resmen sona erdi ve askerler Cenin bölgesinden ayrıldı" dedi. Sözcü, geri çekilmenin salı günü geç saatlerde başladığını söyledi. Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı. İsrail daha sonra abluka altındaki Filistin topraklarından İsrail'e atılan 5 roketi önleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlattı. Filistinli bir güvenlik kaynağı, saldırıların Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir askeri bölgeye isabet ettiğini ancak yaralanan olmadığını aktardı.Cenin saldırılarıOrdu, Benyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin emriyle pazartesi günü erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.İsrail'in Batı Şeria'da son yıllardaki en büyük askeri operasyonlarından biri olan olan baskında, yüzlerce askerin yanı sıra dronlar ve buldozerler de kullanıldı. Saldırılarda bir İsrail askerinin öldüğü bildirilirken Filistin Sağlık Bakanlığı, 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Batı Şeria sorunuİsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana Batı Şeria'yı kontrol ediyor. İlhak edilmiş Doğu Kudüs hariç, uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen yerleşim yerleri yaklaşık 490 bin İsrailliye ev sahipliği yapıyor. Kendi bağımsız devletlerini arayan Filistinliler, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği tüm topraklardan çekilmesini ve tüm Yahudi yerleşim yerlerinin tasfiye edilmesini istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenindeki-saldirilarinda-oldurdugu-filistinlilerin-sayisi-12ye-yukseldi-1073177567.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073184952_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_68cec3f910d6a9838ef3c4ea3375a6fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, cenin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, cenin mülteci kampı, operasyon, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
israil, cenin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, cenin mülteci kampı, operasyon, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu

İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu

10:00 05.07.2023 (güncellendi: 10:06 05.07.2023)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHİsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
Abone olTelegram
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, bir İsrail askeri ve 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.
AFP'ye konuşan bir askeri sözcü, "Operasyon resmen sona erdi ve askerler Cenin bölgesinden ayrıldı" dedi. Sözcü, geri çekilmenin salı günü geç saatlerde başladığını söyledi.
Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı.
İsrail daha sonra abluka altındaki Filistin topraklarından İsrail'e atılan 5 roketi önleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlattı.
Filistinli bir güvenlik kaynağı, saldırıların Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir askeri bölgeye isabet ettiğini ancak yaralanan olmadığını aktardı.

Cenin saldırıları

Ordu, Benyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin emriyle pazartesi günü erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail'in Batı Şeria'da son yıllardaki en büyük askeri operasyonlarından biri olan olan baskında, yüzlerce askerin yanı sıra dronlar ve buldozerler de kullanıldı.
Saldırılarda bir İsrail askerinin öldüğü bildirilirken Filistin Sağlık Bakanlığı, 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Batı Şeria sorunu

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana Batı Şeria'yı kontrol ediyor. İlhak edilmiş Doğu Kudüs hariç, uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen yerleşim yerleri yaklaşık 490 bin İsrailliye ev sahipliği yapıyor.
Kendi bağımsız devletlerini arayan Filistinliler, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği tüm topraklardan çekilmesini ve tüm Yahudi yerleşim yerlerinin tasfiye edilmesini istiyor.
Cenin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
DÜNYA
İsrail’in Cenin'deki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi
Dün, 23:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала