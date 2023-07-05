https://sputniknews.com.tr/20230705/israil-ordusu-cenindeki-operasyonun-bittigini-duyurdu--1073184504.html
İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu
İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:00+0300
2023-07-05T10:00+0300
2023-07-05T10:06+0300
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cenin mülteci kampı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, bir İsrail askeri ve 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.AFP'ye konuşan bir askeri sözcü, "Operasyon resmen sona erdi ve askerler Cenin bölgesinden ayrıldı" dedi. Sözcü, geri çekilmenin salı günü geç saatlerde başladığını söyledi. Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı. İsrail daha sonra abluka altındaki Filistin topraklarından İsrail'e atılan 5 roketi önleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlattı. Filistinli bir güvenlik kaynağı, saldırıların Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir askeri bölgeye isabet ettiğini ancak yaralanan olmadığını aktardı.Cenin saldırılarıOrdu, Benyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin emriyle pazartesi günü erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.İsrail'in Batı Şeria'da son yıllardaki en büyük askeri operasyonlarından biri olan olan baskında, yüzlerce askerin yanı sıra dronlar ve buldozerler de kullanıldı. Saldırılarda bir İsrail askerinin öldüğü bildirilirken Filistin Sağlık Bakanlığı, 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Batı Şeria sorunuİsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana Batı Şeria'yı kontrol ediyor. İlhak edilmiş Doğu Kudüs hariç, uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen yerleşim yerleri yaklaşık 490 bin İsrailliye ev sahipliği yapıyor. Kendi bağımsız devletlerini arayan Filistinliler, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği tüm topraklardan çekilmesini ve tüm Yahudi yerleşim yerlerinin tasfiye edilmesini istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenindeki-saldirilarinda-oldurdugu-filistinlilerin-sayisi-12ye-yukseldi-1073177567.html
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israil, cenin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, cenin mülteci kampı, operasyon, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
israil, cenin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, cenin mülteci kampı, operasyon, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonun bittiğini duyurdu
10:00 05.07.2023 (güncellendi: 10:06 05.07.2023) Abone ol
İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, bir İsrail askeri ve 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.
AFP'ye konuşan bir askeri sözcü, "Operasyon resmen sona erdi ve askerler Cenin bölgesinden ayrıldı" dedi. Sözcü, geri çekilmenin salı günü geç saatlerde başladığını söyledi.
Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı.
İsrail daha sonra abluka altındaki Filistin topraklarından İsrail'e atılan 5 roketi önleyerek Gazze Şeridi'ne hava saldırıları başlattı.
Filistinli bir güvenlik kaynağı, saldırıların Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir askeri bölgeye isabet ettiğini ancak yaralanan olmadığını aktardı.
Cenin saldırıları
Ordu, Benyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin emriyle pazartesi günü erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail'in Batı Şeria'da son yıllardaki en büyük askeri operasyonlarından biri olan olan baskında, yüzlerce askerin yanı sıra dronlar ve buldozerler de kullanıldı.
Saldırılarda bir İsrail askerinin öldüğü bildirilirken Filistin Sağlık Bakanlığı, 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Batı Şeria sorunu
İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana Batı Şeria'yı kontrol ediyor. İlhak edilmiş Doğu Kudüs hariç, uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen yerleşim yerleri yaklaşık 490 bin İsrailliye ev sahipliği yapıyor.
Kendi bağımsız devletlerini arayan Filistinliler, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği tüm topraklardan çekilmesini ve tüm Yahudi yerleşim yerlerinin tasfiye edilmesini istiyor.