https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenindeki-saldirilarinda-oldurdugu-filistinlilerin-sayisi-12ye-yukseldi-1073177567.html

İsrail’in Cenin'deki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi

İsrail’in Cenin'deki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T23:32+0300

2023-07-04T23:32+0300

2023-07-04T23:32+0300

israil

dünya

filistin

cenin

cenin mülteci kampı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073177613_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ceafd848140377ade81cbca3190de0b4.jpg

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin'de bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.Böylece İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12’ye yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.Kamptan çekilirken havadan saldırıÖte yandan İsrail ordusu, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan "silahlı bir grubu" hedef aldı.İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçleri, Cenin kampından ayrıldığı sırada, kendileri için tehdit oluşturan silahlı bir grup kişiyi hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.Söz konusu hava saldırısı sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin sağlık kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.Akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çıktığı ve Cenin kentine yöneldiği görülmüştü.İsrail ordu yetkilileri, birliklerinin çekilmeye başladığını doğrulamıştı.İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, filistin, cenin, cenin mülteci kampı