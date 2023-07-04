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https://sputniknews.com.tr/20230704/israilin-cenindeki-saldirilarinda-oldurdugu-filistinlilerin-sayisi-12ye-yukseldi-1073177567.html
İsrail’in Cenin'deki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi
İsrail’in Cenin'deki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T23:32+0300
2023-07-04T23:32+0300
israil
dünya
filistin
cenin
cenin mülteci kampı
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin'de bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.Böylece İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12’ye yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.Kamptan çekilirken havadan saldırıÖte yandan İsrail ordusu, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan "silahlı bir grubu" hedef aldı.İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçleri, Cenin kampından ayrıldığı sırada, kendileri için tehdit oluşturan silahlı bir grup kişiyi hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.Söz konusu hava saldırısı sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin sağlık kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.Akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çıktığı ve Cenin kentine yöneldiği görülmüştü.İsrail ordu yetkilileri, birliklerinin çekilmeye başladığını doğrulamıştı.İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.
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israil, filistin, cenin, cenin mülteci kampı
israil, filistin, cenin, cenin mülteci kampı

İsrail’in Cenin'deki saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi

23:32 04.07.2023
© AA / Issam RimawiCenin
Cenin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA / Issam Rimawi
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin'de bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.
Böylece İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12’ye yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.

Kamptan çekilirken havadan saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan "silahlı bir grubu" hedef aldı.
İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçleri, Cenin kampından ayrıldığı sırada, kendileri için tehdit oluşturan silahlı bir grup kişiyi hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu hava saldırısı sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin sağlık kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.
Akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çıktığı ve Cenin kentine yöneldiği görülmüştü.
İsrail ordu yetkilileri, birliklerinin çekilmeye başladığını doğrulamıştı.
İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.
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