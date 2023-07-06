https://sputniknews.com.tr/20230706/ingiliz-milletvekilinden-ingiltereden-kuzey-kibrisa-dogrudan-ucuslarin-yapilmasi-cagrisi-1073261703.html

İngiliz milletvekilinden 'İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların yapılması' çağrısı

İngiliz milletvekilinden 'İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların yapılması' çağrısı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T23:51+0300

2023-07-06T23:51+0300

2023-07-06T23:51+0300

dünya

iain duncan smith

kuzey kıbrıs

uçuş

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Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs'a uçabiliyor.Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların yapılması için imza kampanyaları başlatmıştı.İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

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