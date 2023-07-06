https://sputniknews.com.tr/20230706/ingiliz-milletvekilinden-ingiltereden-kuzey-kibrisa-dogrudan-ucuslarin-yapilmasi-cagrisi-1073261703.html
İngiliz milletvekilinden 'İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların yapılması' çağrısı
İngiliz milletvekilinden 'İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların yapılması' çağrısı
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T23:51+0300
2023-07-06T23:51+0300
2023-07-06T23:51+0300
dünya
iain duncan smith
kuzey kıbrıs
uçuş
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Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs'a uçabiliyor.Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların yapılması için imza kampanyaları başlatmıştı.İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230705/kuzey-kibris-ile-ehliyetlerin-karsilikli-taninmasinin-onaylanmasina-dair-kanun-teklifi-kabul-edildi-1073217033.html
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iain duncan smith, kuzey kıbrıs, uçuş
iain duncan smith, kuzey kıbrıs, uçuş
İngiliz milletvekilinden 'İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların yapılması' çağrısı
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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.
Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.
Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız" ifadesini kullandı.
İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs'a uçabiliyor.
Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların yapılması için imza kampanyaları başlatmıştı.
İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.